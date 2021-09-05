北京整治娛樂圈疑波擊外籍中國藝人 謝霆鋒宣布退加拿大籍

北京當局政治娛樂圈，擁有外國籍的中國藝人外界盛傳可能是下一波被封殺的對象。此為影星謝霆鋒9月5日接受央視採訪時表示已經申請退掉加拿大國籍截屏。

中國整治娛樂圈風聲鶴唳，網傳擁有外國籍的中國藝人將是下一波封殺對象。著名影星謝霆鋒星期日在中國中央電視台回答質疑時表示，已經在申請退掉加拿大國籍。

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謝霆鋒9月5日接受央視採訪時，面對有關國籍的質疑正面回應說，“我在中國香港出生，所以我本來就是一個中國人。其實我已經在申請退掉加拿大國籍了。”據指出，謝霆鋒1980年出生於香港，祖籍廣東番禹，1987年隨父母移居加拿大。

中共當局去年11月開始發起的整治行動目前已從針對網絡巨頭、金融界的“反資本”“反壟斷”擴及演藝界，號稱打擊“飯圈文化”，一批演員被封殺，其中最著名者為當年演出『還珠格格』出名的趙薇。互聯網上甚至將趙薇的名字從她主演過的電影名單上擦去。

中宣部9月2日下達『關於開展文娛領域綜合治理工作的通知』，要求“從嚴從實、標本兼治、營造天晴氣朗的文娛領域風氣”，網友形容為大規模整治文藝界前的誓師大會。

官方稱，對所謂“劣跡藝人”永遠不準以任何形式重新登台亮相，有觀察人士指，此種做法與文革的殘酷相比毫不遜色。

連日來，中國網絡盛傳下一波將被封殺的藝人名單，可能包括李連傑、王力宏、謝霆鋒等數位出身兩岸三地但擁有外國籍的演員以及其他獲得外國籍的藝人。據稱，擁有外籍的明星今後將很難在中國舞台上出現。不過，網傳的封殺名單目前都沒有得到證實。

中共打擊演藝界讓許多人大惑不解，演員們似乎與習近平所說的預防“重大政治風險”毫無關聯，但有分析指出，名演員動輒上千萬粉絲追隨，穿着言語，一舉一動對青少年影響遠遠超過中央領導人的影響力，粉絲並不一定清楚習近平思想為何物，但文化藝術界名人對他們影響甚深，成為中共統治者心頭大患，是故發起圍剿。