剛剛過去這一周網絡曝出的怪聞不少，此處略記三件。引起大範圍震驚的有李光滿與胡錫進為中國是否正在開始一場革命的爭議；讓人不可理喻的有東北某高校學生會女幹部，黑衣白襯進入女生宿舍查寢視頻爆網，那形象被指堪比黑社會；一周將盡，北京天安門廣場，突然一隻黑天鵝從天而降，因為中共總書記習近平早早警告過黨內要警惕發生黑天鵝灰犀牛事件，一件普通的自然現象引發無數聯想。

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胡錫進害怕什麼

北京數日來發動一系列針對金融、網絡巨頭、教培的整治行動，近日又對準“飯圈”，向藝人和文化人開火，首當其中的是趙薇和高曉松等人。

風聲鶴唳、海外驚呼二次文革開始的時候，一位據指不太得志的媒體人李光滿發表“一場深刻的變革正在進行”的雄文，更讓外界驚詫。文章稱，“從螞蟻集團上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。”

文中殺氣騰騰地預告：“這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的真諦，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸”，一時間官媒熱捧，紛紛轉載，卻讓海外明顯感覺出一股陰溝里泛出的寒氣。許多分析認為李光滿的文章更能代表最高領導人習近平的心聲，很顯然，這篇文章沒有“大人物”的批示是不可以如此廣泛地轉載的。

但是，曾被稱之為“輿論打手”，民族主義急先鋒的環球時報總編輯胡錫進出來公開批駁李光滿大談革命是“嚴重的誤判和誤導”，是聳人聽聞，他斷言，“不會有秩序顛覆”。批駁李光滿“引發混亂和恐慌”

胡錫進批駁李光滿，令許多人費解。獨立學者吳祚來推文解讀：中共黨內一直有兩種聲音，兩種路線的鬥爭，胡錫進利用最後的自由發聲空間，對更左的運動感到了害怕，因為戰火似乎已開始向更深更廣的區域延伸。作家慕容雪村形容，這輛車正在駛向深淵。在時速50公里的時候，胡錫進熱情高漲，不管前方有什麼，他都在那兒跳腳大叫：輾過去，輾過去，現在時速超過100公里了，他還在叫嚷，但明顯中氣不足了。作者感覺，胡的這篇文章其實有哀求減速的意思。中國目前形勢撲朔迷離，“可能是，即使坐在最前頭掌舵的那傢夥也沒想清楚這車要駛向何方”。

有人形容李光滿就是電影『芙蓉鎮』里那個敲着破鑼滿街竄“運動了 !運動了 !”的王秋赦，這種人總是聞風而動，連胡錫進也害怕。

不過，學者劉亞偉則認為雖然胡的許多觀點他不同意也不接受，但他在官媒暴風驟雨般推送李光滿的“大字報”時敢於說不，令人敬佩。

學生會？ 黑社會？

本周另一個網上刷屏的是黑龍江職業學院學生會六位女幹部“查寢”事件。事情發生在去年10月，視頻近日流出來引發軒然大波。只見幾位穿着一色黑裝，挺胸昂首，深夜進入女生宿舍“查寢”的，其中一位高喊，“以後看清我們六個的臉……除了我們六個，誰管你們都不好使，明白了嗎？”，宿舍女生齊聲回答：“明白了 !”另一位女幹部走向前：“給你們介紹一下，這位是學生會女工部部長……叫學姐”，女生異口同聲“學姐”。令人驚異的是，六位也是學生的女生，只不過進了學生會，查寢時那副滿臉傲氣，不屑一顧，頤指氣使的神情令人驚訝。

有網友驚嘆：“好大的官威 !”有人諷刺這簡直是黑社會登堂入室，“來收保護費了”。事情披露後，校方回應已進行通報批評。但網絡議論不止。有分析認為這是中國社會瀰漫的官本位思想或者“官位幻覺”在學生中的體現。學生會已經成為一些學生練習往上爬的初級官場。

據報道這種事並不罕見。2018年曾傳出中山大學學生會有兩百多個崗位，不少人頭銜註明“正部長級”、“副部長級”的標識。

黑天鵝突降天安門廣場熱議

“黑天鵝”隱喻突然發生的重大的社會政治事件，因之前中共總書記習近平莊嚴要求全黨預防諸如“黑天鵝”“灰犀牛”之類的突然爆發的特大政治風險，人們對“黑天鵝”特別敏感。沒想到，星期日，天安門廣場升旗儀式後，一隻黑天鵝果真飛來了，就落在中南海前的天安門廣場，引起網絡爆屏，“祥瑞？”“兇兆？”說法紛紜。

有人推特發帖質疑：“黑天鵝是天人感應不祥之兆？”有人調侃：“來上訪的。”還有的說， “癌股明天千股跌停吧? 黑天鵝都來了，灰犀牛也快了。”“黑天鵝來了，灰犀牛還遠么？”有人說，“黑天鵝，目前最有可能的就是恆大爆雷引發連鎖事件了。”

曾被整治過的『鳳凰網』相關報道後面跟着的評論卻全是一色的“正能量”： “黑天鵝是上天派來的天使，前來中國觀賞中國的強大與繁榮！！！！”“天降祥瑞佑我中華！！！”“飛遍世界各地，還是中國好！”

黑天鵝引起如此驚動，最後終於被捉走了。有網友調侃：“黑天鵝被抓走，因為沒有戴口罩吧”。也有說，“外邊的敵對勢力派遣過來的探子，一定要查，不容忽視。”還有的說，“黑天鵝，你怎麼不聽習主席的話，闖進天安門了 !”

據北京日報報道，這隻黑天鵝後來被野生動物救護中心接走，送到了順義的北京市野生動物救護中心。