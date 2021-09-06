京東劉強東卸任總裁 說法不一樣？

中國電商龍頭京東集團周一宣布，委任徐雷為集團總裁，辛利軍獲委任為京東零售首席執行官及金恩林獲委任為京東健康首席執行官，即時生效。京東公告還稱，集團主席兼首席執行官劉強東將把更多時間投入到長期戰略設計、年輕人才培養和鄉村振興事業中。對於劉強東卸任京東總裁，網絡評論不一，美媒指劉強東或步馬雲、張一鳴、黃崢後塵。劉強東卸任多達數十家公司法人代表、董事長或其他高管職務。

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據路透社今天報道說，京東宣布委任徐雷為總裁，而劉強東擬更多時間投入人才培養、鄉村振興事業等。

徐雷升任新職務後，將負責京東集團各業務板塊的日常運營和協同發展，繼續向首席執行官劉強東彙報。

據劉強東說，“展望未來，正確的長期戰略設計、青年人才的成長與發展、各業務板塊的健康協同發展，將為京東集團甘於做行業最苦、最難但適合和最有價值的事提供源源不斷的前行動力。”

就京東人事變動，自由亞洲提問，劉強東卸任京東總裁，是否步馬雲、張一鳴、黃崢後塵？

北京電商巨頭京東集團本周一宣布，該集團主席兼CEO劉強東“將把更多時間投入到長期戰略設計、年輕人才培養和鄉村振興事業中”，京東零售CEO徐雷升任為集團總裁，負責各業務板塊的日常運營和協同發展。

面對中國當局近期針對互聯網企業的集中整治、調查，阿里巴巴負責人馬雲、字節跳動創始人張一鳴、拼多多創始人黃崢等多位網絡商業的標誌性人物已先後宣布引退。

新任京東集團總裁徐雷此前披露，京東正根據監管部門的要求主動自查，監管變化整體對京東的影響並不大。

截至目前，劉強東已卸任了包括京東數字科技控股有限公司、京東物流全資子公司、京東雲計算全資子公司等在內的約數十家公司法人代表、董事長或其他高管職務。