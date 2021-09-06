有美國傳染病專家承認2019年12月中旬得知武漢爆發新冠疫情

英國《每日郵報》9月4日報導，美國哥倫比亞大學的傳染病專家利普金（Ian Lipkin）在一個紀錄片中表示自己在2019年12月中旬已經得到新冠疫情爆發的消息。而按記載，武漢市衛健委直到2019年12月31日才向世衛報告了武漢市的一組肺炎病例，最終確認了這種新型冠狀病毒。

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據報道，作為全球頂尖流行病專家之一，利普金在中國參加了抗擊2003年非典（SARS）疫情，而因此獲得中方頒發的榮譽。在著名導演史派克·李（Spike Lee）執導的紀錄片中，利普金反覆強調自己在2019年12月中旬已經收到疫情爆發的消息。他提到自己的合作夥伴、廣州中山大學的流行病學兼微生物學教授陸家海（Lu Jiahai）告訴他中國的疫情，並稱“如果預警機制運作正常，疫情其實可以避免。”

而按中國官方說法，是湖北醫生張繼先在2019年12月27日，率先上報了出現不明原因的肺炎患者。但外界指當時疫情已經非常猖獗；中國大陸財新網也報導，廣州某個私人實驗室已經收集“幾乎完整的病毒基因組序列”，有關報導其後被撤。

利普金還表示，在疫情爆發後不久他曾前往中國，但出發前已透過疾病控制及預防中心（CDC），與“中國的朋友”一直追蹤情況。他還會見了中國總理李克強和一些著名科學家討論疫情。但有關報道沒有提供利普金前往中國的具體時間。

利普金返回美國後不久，就感染了Covid-19，但是他本人極力讚揚中國為控制疫情做出的努力，在關於病毒起源的激烈辯論中，他試圖扼殺“實驗室泄漏說”的聲音。他在《自然醫學》雜誌上發表了一篇極具影響力的評論，排除了“任何類型的基於實驗室泄漏”的可能性。

但利普金承認，後來當他得知武漢科研人員在低安全級別的實驗室，對蝙蝠身上的新冠病毒進行高風險試驗後，改變了自己對病毒來源的看法，認為不能排除病毒來自實驗室的可能。他說：“如果他們有數百個蝙蝠樣本進入，其中一些沒有被標誌，他們怎麼知道這種病毒是否在這個實驗室里？他們不會知道的。”