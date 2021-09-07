德拉吉與習近平通電話：推G20阿富汗特別峰會

Aunque de pequeño formato y aisladas, algunos afganos, a menudo mujeres, se han manifestado en ciudades como Kabul, Herat y Mazar-i-Sharif tras la caída del país a manos de los talibanes 儘管規模小且孤立，但在國家被塔利班攻陷後，一些阿富汗人，塔利班控制阿富汗後，通常是婦女，在喀布爾、赫拉特和馬紮里沙里夫等城市舉行小規模示威。2021年9月7日照片

意大利總理德拉吉和中國國家主席習近平周二通電話，討論組織一次關於阿富汗局勢的G20特別峰會。意大利是今年G20峰會輪值主席國。法新社說， 中國國家電視台CCTV報道了德拉吉和習近平的電話會晤，但沒有提到意大利的倡議。法新社沒有提及該通話由誰發起。

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據法新社今天報道稱，意大利總理德拉吉和中國國家主席習近平周二通電話，根據意大利政府總理的一份聲明說，雙方討論組織一次關於阿富汗局勢的G20特別峰會。

據這一份聲明，德拉吉和習近平 "討論了阿富汗危機的最新發展以及管理危機的國際間，包括20國集團之間可能的合作領域。

據該報道，意大利是世界20大經濟強國論壇的輪值主席國，它希望儘快召開一次關於阿富汗問題的國家元首和政府首腦會議，並邀請北京和莫斯科參加，因為在塔利班接管和西方國家撤出後，俄羅斯與中國被要求在該國發揮越來越大的作用。

法新社說，中國國家電視台CCTV報道了德拉吉和習近平的會晤，但沒有提到意大利的倡議。

據意大利外交部長路易吉-迪馬約周二在意大利參議院聽證發言時說，意大利外交部正在努力 "核實 "舉行這一峰會的 "條件、方式和時間表"，在這之前可能會舉行外交部長的 "籌備會議"。

法新社說，上周在斯洛文尼亞舉行的歐盟外長非正式會議上，"20國集團參與的重要性得到了認可"，據這位意大利外交部長補充說，他剛剛從與阿富汗接壤的國家，包括與塔利班關係密切的巴基斯坦訪問回來。