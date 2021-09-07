面對中國競爭 “雷諾在電動車上有真正的實力”

9月6日，慕尼黑車展正式開幕。面對中國電動車的競爭，雷諾集團新任CEO盧卡·德梅奧（Luca de Meo）7日在接受法國全天候電視台BFMTV記者採訪時表示：法國雷諾集團在快速發展的電動車市場上有實力應對中國的挑戰。

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雷諾在德國車展上是少有的非德國品牌的汽車製造商之一。德國總統默克爾7日特意出現在法國展台上。默克爾本一向注重國產品牌，這也算得上是給法國汽車商的一個殊榮。

歐盟已經公布“2035年禁售燃油車”的時間表，默克爾前往法國雷諾展台是要表達歐洲團隊的齊心，這恐怕是默克爾向展商發出的一個環保信號。BFMTV記者表示：不論是法國還是德國品牌，法德兩國都啟動了向電動車的轉型。那麼，只有轉型成功，才可以應對來自中國製造商的重大商業攻勢。

面對今後來自中國電動車的衝擊，雷諾集團新任CEO盧卡·德梅奧表示：“汽車世界的競爭壓力並不是什麼新鮮事兒。它是世界上最具競爭的行業之一，所以我們早已經習慣了。

他還補充說：歐洲面對亞洲製造商的挑戰已不是第一次了。最早來到歐洲汽車市場的是日本人；隨後是韓國人。日本和韓國人製造的汽車質量都不錯。現在我們將面對中國汽車製造商。他還表示：為了支撐全電動車鏈的發展，中國的生態系統做好了先行工作，在電續航里程等技術上已經過關。他表示：隨着中國國內市場對電動車需求量的不斷增加，中國製造商會以極具競爭力的價格出口中國的電動車。

雷諾-日產聯盟合作的全電動汽車重塑的梅甘娜（Megane）就是其中一款。

雷諾集團新任CEO盧卡·德梅奧對法國記者表示：我認為雷諾在電動汽車方面專業知識很過硬。日產是一個非常相信電力汽車的品牌，和他們合作建立平台並共享蓄電設備，這使我們在技能和規模上有了優勢，也將使我們成為龍頭之一，如果你允許我這樣表達的話。

盧卡·德梅奧還表示：中國產的汽車進軍歐洲已經說了很多年。但在新車銷售方面還沒有占太大的比重。這中間當然有優先需要滿足中國國內市場需求的原因；也有歐洲標準剝奪了中國產的汽車不能大批打入歐洲市場的另一個原因。

雷諾集團執行長也坦承地表示：然而，隨着新的 100% 電動車型進入我們的市場，近年來情況似乎正在發生變化。 中國上汽集團2006年收購的名爵全電動汽車 MG ZS EV；中國新能源汽車全球化先行者|愛馳U5；蔚來汽車研製的首款電動車都在後起直追。中國製造商 Nio 已選擇在預計到達其他市場之前首先進入歐洲的電動汽車黃金國-挪威。

中國長城汽車高端品牌WEY，在慕尼黑車展首日亮相展台，其中長城咖啡智能平台下首款插電式混合動力車型摩卡PHEV為全球首發，海外車型名稱則定為：Coffee 01。WEY強勢亮相慕尼黑車展，代表着中國國產自主品牌，展現它的實力 。

雷諾集團旗下達契亞（Dacia）品牌近日在歐洲發布了全新車型Dacia Spring。作為該品牌的首款純電動汽車，它將開啟達契亞的新篇章。最重要的是，達契亞首款純電動汽車Dacia Spring 是在中國製造的。 雷諾年底推出的一款汽車價位僅僅在16992歐元。雷諾也希望能夠敲開中國中產家庭更換電動車的大門。如果雷諾將來做好應對來自中國競爭的準備，它也將能夠利用世界領先汽車市場的優勢。