騰訊響應習近平號召捐500億元後遭指即增微信收費作補償一舉兩得

中國互聯網巨頭騰訊公司近期響應官方“共同富裕”的號召，捐出500億元。上周傳出騰訊打算推出個人微信記錄雲存儲收費服務的消息，受到網民批評，有網民更擔心個人數據安全問題。

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據自由亞洲報道稱，據中國日報網站消息，騰訊擬推出個人微信雲存儲付費服務，蘋果用戶或在180元/年左右，安卓用戶或在130元/年左右。上述消息立即引起網民廣泛關注，迅速衝上微博熱搜。中國最大的網絡聊天工具微信擁有12.5億用戶，絕大部分手機用戶均安裝了微信應用，每天使用微信的時間遠高於看電視新聞。

有網民在微博留言批評騰訊微信推出的收費服務。有匿名網民稱，如果這樣，那就去支付寶吧，反正功能都一樣。另有網民稱，以後扯皮記錄就可以當證據。

有中國業內專家對媒體說，如果該新業務能夠成功推出，將會吸引不少用戶付費購買，但是上“雲”後，如何確保用戶的數據隱私安全和服務質量是關鍵。

也有網民認為騰訊推出新的收費服務，與彌補近期捐出的500億元人民幣，響應中共中央政府的號召，走“共同富裕”的路有關。

據該報道說，8月18日，騰訊宣布再增500億元資金，啟動“共同富裕專項計畫”，並深入結合自身的數字和科技能力，在鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。4月，騰訊宣布投入500億元啟動“可持續社會價值創新”戰略。過去4個月內，騰訊已連續投入1000億元，表達對政府的支持。

根據財報，騰訊2021年上半年總收入為人民幣2735.62億元，同比增長23%；凈利潤903.54億元，同比增長46%；經調整後凈利潤為671.57億元，同比增長17%。其中，騰訊第二季度營收1383億元，同比增長20%；社交網絡二季度營收290億元，佔比21%。