中國整治“飯圈”亂象韓媒認為針對韓國 駐韓使館安撫

動物姿態也是飯圈文化的交流圖

近來中國政府整治娛樂圈及“飯圈”亂象，部分藝人包括韓國藝人的粉絲群社交賬號被關停。韓國媒體對此較為關注，擔心中韓文化交流受到影響，甚至認為中方有關舉措有針對韓國的一面。對此，中國駐韓國大使館發言人闡明中方立場：中方有關行動針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行，不會影響中國同任何國家的正常交流。

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據路透社今天報道稱，中國整治“飯圈”亂象韓媒認為針對韓國：中國駐韓使館回應“針對有悖公序良俗行為”。

中國駐韓國大使館官網刊登使館發言人就中國政府啟動“清朗”系列專項行動闡明立場的文章稱，近一段時間來，中國境內娛樂圈演藝明星偷稅漏稅、涉黃涉毒等失德失範事件頻頻發生。同時，中國互聯網“飯圈”問題日益突出，各類粉絲群互相謾罵誹謗，大搞惡意營銷，誘導甚至強迫粉絲包括未成年人集資應援。

“一些粉絲為了為偶像刷票，不惜採購成箱酸奶，掃完瓶蓋上的二維碼後就將酸奶倒掉，”文章稱。這些行為向社會傳播大量有害信息，對以年輕人為主的粉絲消費群體造成巨大負面影響，有的甚至觸犯法律，嚴重阻礙娛樂行業健康發展。

發言人表示，今年是“中韓文化交流年”啟動之年，明年是中韓建交30周年。“我們願繼續同韓方加強文化交流，鼓勵充滿積極正能量的文化交流與合作，抵制低俗惡劣的誘導與攀比。”