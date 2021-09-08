儘管受中國壓力 立陶宛稱不會在台灣問題上退縮

立陶宛外交部長加布里埃利烏斯·蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日在接受“外交政策”FP採訪時說，立陶宛正在努力尋找外交解決方案。但儘管受中國壓力，立陶宛不會在台灣問題上退縮。

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據美國“外交政策”FP署名外交和國家安全記者羅比·格拉默（Robbie Gramer）報道稱，中國就立陶宛與台灣互換外交辦事處的決定與立陶宛展開了一場鬥爭，開啟了中國與歐洲之間的新鬥爭，這可能成為北京能否讓小國屈服於其意願的風向標。但攤牌似乎已經陷入僵局。北京從維爾紐斯召回其大使——這是它第一次與歐盟國家這樣做——限制了與立陶宛的貿易，並暫停了兩國之間的鐵路貨運服務。維爾紐斯外交部長在最近的一次採訪中表示，儘管面對來自一個 GDP 是立陶宛的 260 多倍的國家的壓力，維爾紐斯不會退縮。

據立陶宛外交部長加布里埃爾·蘭茨貝吉斯在最近的一次採訪中告訴外交政策說，“目前沒有計畫取消在台北開設代表處的選項，”加布里埃爾·蘭茨貝吉斯稱，“我們仍然堅持下去。”但蘭茨貝吉斯表示，他致力於通過外交途徑解決僵局。他說，“我總是堅信，有以尊嚴的方式來解決此問題的方法。”

但立陶宛外交部長加布里埃爾·蘭茨貝吉斯暗示說，中國的強硬策略最終可能適得其反，他例舉澳大利亞的情況。在堪培拉呼籲對冠狀病毒的起源進行獨立調查並阻止中國電信巨頭華為建設其 5G 網絡後，北京去年採取了一系列報復性貿易舉措進行回擊。迄今為止，澳大利亞一直拒絕讓步，澳大利亞政府高級官員表示，他們已準備好接受經濟打擊以捍衛主權。

立陶宛外交部長加布里埃爾·蘭茨貝吉斯說，有時反壓力反而能增加抗災能力，而不是讓國家斷裂，”蘭茨貝吉斯還表示，立陶宛可能是小國如何應對來自中國的政治和經濟壓力的金絲雀。

蘭茨貝吉斯說，“我們明白，中國正在集結其全部肌肉，以便向其他國家施加足夠的壓力，以便將它們推向他們想要的方向。但話說回來，我認為與澳大利亞一樣，我認為這些國家有可能找到擺脫這種壓力的方法。”

中國將獨立的台灣視為其領土的一部分，並誓言將在必要時以武力奪回，儘管中國共產黨從未對該島進行過統治。近年來，北京加大了對越來越少承認台灣而不是中國的國家的壓力，包括 2017 年的巴拿馬和 2019 年的所羅門群島。 目前有15 個國家，主要是拉丁美洲和亞太地區的小國，仍然承認台灣。

但立陶宛執政聯盟去年在呼籲“以價值觀為基礎的外交政策”時表明，它已準備好在這個問題上表明立場，特別提到捍衛“從白俄羅斯到台灣”的民主自由的鬥爭。立陶宛正在尋求擴大其在亞洲的經濟和外交關係。它於2020年在澳大利亞開設了大使館，並計畫在不久的將來在韓國和新加坡設立大使館。

中國與維爾紐斯爭端的催化劑在於新代表處的名稱。台灣政府於 7 月宣布其在維爾紐斯的新辦事處將被稱為“台灣駐立陶宛代表處”。其他承認北京的國家，包括美國，在台灣設有代表處，但將其稱為台北辦事處，以台灣首都命名，以避免與北京在提及該島本身時發生外交爭端。

美國在立陶宛與中國的爭吵中表示支持立陶宛。上個月，美國國務卿安東尼·布林肯和副國務卿溫迪·謝爾曼分別與蘭茨貝吉斯通話，討論了此事。“面對中華人民共和國的脅迫行為，布林肯強調了美國堅定不移地聲援我們的北約盟友和歐盟夥伴立陶宛，”國務院發言人內德·普萊斯在談到布林肯與蘭茨貝吉斯的通話時說。

據該報道稱，中國與立陶宛之間的爭端加劇了許多歐盟和北約成員國與中國之間日益擴大的分歧，因為中國正在扮演一個新的全球超級大國的角色。歐盟試圖在與中國日益增長的經濟聯繫之間平衡人權和其他民主價值觀，但並不總是成功。歐盟與中國就貿易和投資協議進行的為期七年的談判於 5 月中止，此前歐盟立法者推遲批准協議，理由是中國對新疆維吾爾族少數民族的廣泛侵犯人權行為。美國將鎮壓維吾爾人列為種族滅絕。

立陶宛在 1990 年蘇聯解體後獲得獨立，已成為歐盟民主價值觀和人權最堅定的捍衛者之一，儘管其他幾個歐盟成員國被指控與中國和俄羅斯有利益勾結。

立陶宛在境外促進民主的立場導致了離本國更近的地緣政治擠壓。在白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科去年全面鎮壓民主抗議活動後，立陶宛已同意接待鄰國白俄羅斯的反對派領導人。盧卡申科的舉動得到了俄羅斯的支持。

反過來，盧卡申科從國外（主要是伊拉克和中東）接受移民，並將他們推過與立陶宛的邊界進入歐盟領土。立陶宛和其他歐盟國家指責盧卡申科製造移民危機並將難民武器化，以加大對歐盟的壓力。周二，波蘭宣布在其與白俄羅斯的邊界進入緊急狀態作為回應。

白俄羅斯不是歐盟或北約的成員，但與立陶宛、波蘭和拉脫維亞這三個國家接壤。

蘭茨貝吉斯說，他的政府正在努力將越過立陶宛邊境的移民遣返他們的祖國。他還說，還有更多的移民被困在白俄羅斯，無處可去。他估計被困在白俄羅斯的移民人數在 5,000 至 11,000 人之間。“白俄羅斯現在面臨盧卡申科給自己帶來的移民危機。”