《攔截》：中國實驗室冠狀病毒研究的新細節出現

在網絡媒體《攔截》（ The Intercept ）提起 FOIA 訴訟後，美國方面發布了 900 多頁與美國資助的中國冠狀病毒研究相關的材料。 這些文件是與 The Intercept 對美國國立衛生研究院正在進行的《信息自由法》訴訟有關的。The Intercept 正在向公眾提供完整的文件。根據公布，中國實驗室冠狀病毒研究的新細節出現。

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據《攔截》（The在 The Intercept ）報道稱，新發布的文件詳細介紹了美國資助的中國武漢病毒研究所對幾種冠狀病毒的研究。The Intercept 獲得了 900 多頁文件，詳細介紹了生態健康聯盟的工作，生態健康聯盟是一家總部位於美國的衛生組織，該組織使用聯邦資金資助中國實驗室的蝙蝠冠狀病毒研究。大量文件包括由美國國家過敏症和傳染病研究所資助的兩項先前未發表的贈款提案，以及與生態健康聯盟研究相關的項目更新，由於對大流行起源的興趣增加，該研究已受到審查。

據美國知情權執行董事加里·拉斯金說，“這是可能導致當前新冠病毒大流行的高風險研究的路線圖。” 美國知情權一直在調查新冠病毒的起源。

其中一項名為“了解蝙蝠冠狀病毒出現的風險”的贈款概述了由生態健康聯盟主席彼得·達紮克 (Peter Daszak) 領導的一項雄心勃勃的努力，旨在篩查數千個蝙蝠樣本中的新型冠狀病毒。該研究還涉及篩選與活體動物打交道的人。這些文件包含有關武漢研究的幾個關鍵細節，包括人源化小鼠的關鍵實驗工作是在武漢大學動物實驗中心的生物安全 3 級實驗室進行的，而不是像以前那樣在武漢病毒研究所進行假定。這些文件對新冠肺炎病毒大流行可能始於實驗室事故的理論提出了額外的問題。

該報道稱，但Daszak 強烈否認了這一觀點。

生態健康聯盟為蝙蝠冠狀病毒的研究提供了總計 310 萬美元的捐贈資金，其中包括武漢病毒研究所部分用於識別和改變可能感染人類的​​蝙蝠冠狀病毒的 599,000 美元。甚至在新冠肺炎病毒大流行之前，許多科學家就擔心與此類實驗相關的潛在危險。撥款提案承認了其中一些危險：“實地考察涉及接觸 SARS 或其他冠狀病毒的最高風險，同時在蝙蝠密度高的洞穴中工作，並且有可能吸入糞便粉塵。”

據博德研究所的分子生物學家阿麗娜·陳說，文件表明生態健康聯盟有理由認真對待實驗室泄漏理論。據阿麗娜·陳指出，“在這個提議中，他們實際上指出他們知道這項工作有多大風險。他們一直在談論可能會被咬的人——他們記錄了每個被咬的人，” 據阿麗娜·陳說，“EcoHealth 有這些記錄嗎？如果沒有，他們怎麼可能排除與研究有關的事故？”

羅格斯大學分子生物學家理查德·埃布賴特 (Richard Ebright) 表示，這些文件包含有關在武漢進行的研究的關鍵信息，包括有關新病毒產生的信息。據埃布賴特在審查文件後寫信給 The Intercept說，“他們構建的病毒經過測試，可以感染老鼠，這些老鼠被設計成在細胞上顯示人類類型的受體。”埃布賴特還表示，這些文件清楚地表明，兩種不同類型的新型冠狀病毒能夠感染人源化小鼠。埃布賴特說，“當他們在研究與 SARS 相關的冠狀病毒時，他們同時對與 MERS 相關的冠狀病毒進行了平行項目研究。”埃布賴特指的是導致中東呼吸綜合征的病毒。

據該報道，當被問及贈款情況時，生態健康聯盟的通訊經理羅伯特·凱斯勒說：“我們申請了贈款來進行研究。相關機構認為這是一項重要的研究，因此資助了它。”

該贈款最初授予為期五年——從 2014 年到 2019 年。資金於 2019 年續期，但被特朗普政府於 2020 年 4 月暫停。

導致 Covid-19 的 SARS-CoV-2 的近親是一種在蝙蝠中發現的病毒，這使這些動物成為了解新冠病毒大流行起源的努力的焦點。病毒究竟是如何傳染給人類的，這是一個激烈爭論的話題。許多科學家認為這是一種自然溢出，這意味着病毒是在人與動物密切接觸的潮濕市場或農村地區等環境中傳播給人類的。與此同時，懷疑實驗室起源的生物安全專家和互聯網偵探花了一年多時間研究公開信息和晦澀難懂的科學出版物，尋找答案。在過去的幾個月里，領先的科學家們也呼籲進行更深入的調查新冠病毒大流行的起源，拜登總統也是如此，他在 5 月下令情報界研究這個問題。8 月 27 日，拜登宣布情報調查尚無定論。

據該報道稱，拜登指責中國未能發布關鍵數據，但美國政府也遲遲沒有發布信息。Intercept 最初在 2020 年 9 月提出了這些建議。

博德研究所的分子生物學家阿麗娜·陳表示，“我希望這份文件能在 2020 年初發布，” 阿麗娜·陳呼籲對實驗室泄漏起源理論進行調查，並認為，“如果將所有信息透明放在一起，連同生態健康聯盟提交的可信文件，事情就會發生巨大變化。”