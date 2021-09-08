美國驅逐艦駛入美濟礁海域 解放軍嗆已跟監驅離

美國第七艦隊官網周三（9月8日）公布，伯克級導彈驅逐艦“本福德”號今天在南海美濟礁（Mischief Reef ）12海里依法執行了一次航行自由行動。中共解放軍同日則立即回應稱，南部戰區已組織海空兵力進行跟蹤監視。

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據自由亞洲電台援引第七艦隊新聞稿強調，這次自由航行行動（FONOP）維護了海洋的權利、自由和合法使用。根據《海洋法公約》等國際法，像美濟礁這類在潮漲時被淹沒的地物，任何國家無權擁有相關海域。

新聞稿又指出，在美濟礁上進行填海、興建設施和建築物，也不能改變國際法規定，亦無法改變美濟礁不屬任何一國的特徵。通過在美濟礁12海里範圍內進行正常作業，美國表明，船隻可以在這些地區合法地行使公海自由。

第七艦隊重申，美國部隊經常在世界各地進行航行自由，其所有的行動都是根據國際法設計的，並表明美國將在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。南海的航行自由行動是美國軍隊在整個地區日常行動的一部分。

“本福德”號（USS Benfold DDG-65）是美國海軍第15艘伯克級導彈驅逐艦，其艦名是為了紀念三等醫院醫生愛德華-克萊德-班福特。該艦於1996年3月30日加入太平洋艦隊。

對於美軍的自由航行行動，中央社報道說，中共解放軍南部戰區發言人田軍里在新聞稿中宣稱：“本福德”號當天“非法闖入”南沙美濟礁鄰近海域，已組織海空兵力，進行跟蹤監視並予以警告驅離。

據中央社指出，北京新修訂的「中國海上交通安全法」1日起生效，要求5類外國船艦進入領海應向中方報告。包括：潛水器；核動力船舶；載運放射性物質船舶；載運散裝的油類、化學品、液化氣體等有毒、有害物質船舶；以及法律、行政法規或國務院規定可能危及中國海上交通安全的其他船舶。

分析普遍認為，在南海主張航行自由的美國軍艦恐受此法影響。

另外，美國太平洋艦隊周三也在臉書上宣布，“卡爾文森號”航艦已經進入南海，並於9月5日、9月6日連續2天進行艦載機的飛行訓練，這是今年第6度進入南海。

“卡爾文森號”是美國海軍首艘部署F-35C艦載戰鬥機和CMV-22B「魚鷹」艦載運輸機的航艦，外界認為其作戰配備代表着美國海軍未來10年的主力航艦打擊群模式。