美國隆重紀念911恐襲事件20周年 拜登呼籲國家實現團結

美國周六隆重紀念911恐襲事件20周年。紐約世貿中心原址及遭攻擊的五角大樓等地紛紛點亮藍光，造成近3000人喪生的這場恐襲被稱為"美國史上最黑暗的一天"。包括總統拜登在內的美國領導人呼籲在這個政治分裂的國家實現團結。

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法新社消息，美國總統拜登與第一夫人吉爾到紐約世貿中心雙子塔原址參加紀念活動，前總統奧巴馬、克林頓也出席了紀念儀式。早上8時46分，拜登、奧巴馬、克林頓與出席儀式的民眾一起，在雙子塔原址的"911國家紀念博物館"默哀，向死難者致意。2001年9月11日恐襲事件中，第一架飛機在早上8時46分撞向世貿中心北座大樓，9時3分，第二架飛機撞向南座大樓。紐約世貿中心遺址的悼念儀式上，遇難者家屬讀出2977名遇難者的姓名，並進行默哀及敲鐘儀式。

拜登周六參加的紀念活動還包括前往賓夕法尼亞州尚克斯維爾（Shanksville），在911事件在劫持的4架客機中，其中1架聯合航空93號班機當日在尚克斯維爾墜毀。

拜登之後將返回華盛頓前往五角大樓。在2001年9月11日，五角大樓遭一架客機襲擊，西側遭撞襲後冒出熊熊大火。

在過去的20年中，歷任美國總統經常在911紀念日當天拜訪這3個地點之一，但像拜登這樣一天內跑遍3個地點的狀況並不常見。

拜登參加911紀念活動時不會發表公開談話。不過他已在10日發布一段影片，向遇難者親屬表示哀悼，拜登並強調國家團結精神。

美國前總統布什在賓夕法尼亞州出席紀念20年前911襲擊的活動。布什在演說中向遇難者致敬，並呼籲美國人民團結一致，表現出當年美國遇襲後所展現的團結精神。

當年基地組織恐怖分子劫持4架民航客機，其中一架飛機墜落賓夕法尼亞州的尚克斯維爾郊區，機上數十人全部死亡。911襲擊在布什在任總統時發生，他當年簽署法定文件，開始在尚克斯維爾舉行悼念活動。