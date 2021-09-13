中國恆大深圳總部遭抗議投資者圍堵

資金緊張的地產開發商中國恆大集團位於深圳的總部周一（9月13日）發生混亂場面，大約100名不滿的投資者擠在大廳里，要求償還貸款和兌付金融產品。深陷債務危機的恆大集團後來在當晚發布聲明，否認公司破產重組的傳言。

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路透社深圳電稿說，周一中午時分，60多名身着制服的安保人員在大廈的主要入口前組成人牆，抗議者則在那裡向公司代表喊話。

“你們這麼大的公司，從老百姓身上騙走了多少錢？” 一位女士對着被工作人員認出是恆大金融財富管理有限公司總經理兼法人代表的杜亮說。

據中國財新網消息，杜亮周日晚間向投資者發布了一份兌付方案，但在公司總部的抗議者並不買賬。

”一位姓王的抗議者表示：“他們說還款需要兩年時間，但沒有真正的保證，我擔心公司到年底就會破產。” 他宣稱他在恆大工作，在公司投資了10萬元人民幣(合15,497美元)，而他的親戚投資了約100萬元人民幣。

幾名抗議者表示杜亮在大廳里呆了一夜。周一，人們看到他坐在地上，斜靠在牆上，明顯筋疲力盡。

包括杜亮在內的三名在現場的公司代表沒有回應路透的提問。恆大公關部門和深圳警方也沒有立即回復置評請求。

此外，證券時報同一天報導稱，為解決恆大財富投資產品兌付問題，恆大方面已公布3種兌付方案供投資者選擇，包括現金分期兌付、住宅、公寓、辦公樓、商鋪、車位以及衝抵購買恆大建案尾款等多種可供選擇的「抵債」兌付方案，可由投資者選擇和組合搭配。

澎湃新聞則引述，有投資者說，無法接受這份兌付方案，按照他的想法，希望本息可以一次兌付，不接受分期兌付和實物兌付。

恆大集團是全球負債最多的房地產開發商，根據財報，截至今年6月底，恆大的有息負債達人民幣5717.75億元，其中約2400.49億元的債務將於一年內到期。恆大已有幾項建案因拖欠工程款項等原因而被暫停。

今年以來，穆迪等國際信評機構已3次調降恆大及其子公司的信用評級。以恆大其負債金額多、投資者眾、從業人員超過16萬等規模來看，外界關注若其破產，將會對中國經濟產生何種影響。