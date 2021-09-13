法巴斯德專家：倘若病毒來自實驗室泄露將是病毒學界的切爾諾貝利

最早對病毒GOF增功能研究提出質疑的法國巴士德學院專家Simon Wein Hobson 教授近日修正了一年前他認為病毒自然來源的觀點。

最早對病毒GOF病毒增功能研究提出質疑的法國巴斯德學院專家Simon Wein Hobson 教授近日修正了一年前他認為病毒自然來源的觀點。他還指出倘若病毒確實來自實驗室泄露，新冠病毒將是病毒學界的切爾諾貝利事件。

廣告 繼續瀏覽後續

他在接受觀點周刊採訪時表示造成他改變原先看法的原因是疫情爆發一年多之後依然沒有找到病毒的中間宿主；中方提供的信息漏洞百出；以及病毒學屆某些人對病毒自然來源的反覆強調。他開始認為病毒很可能來自實驗室。雖然從病毒的基因序列來看很難看到人工改造的痕跡，但是，看不到人工痕跡並不等於就沒有。他指出，2011年由Ron Fouchier改造的H5 N1病毒僅僅實現了六個突變，即使是Hercule Poirot（著名偵探小說中的偵探），也不見得會發現。他在訪談中指出，即使沒有來自中國方面的配合，通過對世界各大醫院，實驗室，以及與武漢有合作關係的學者的未來郵件的調查，也應該可以了解真相。

他認為倘若實驗室泄露被確認，這將是病毒學屆的切爾諾貝利事件。

Simon Wein Hobson教授還就美國情報機構日前公布病毒來源調查報告評論說，雖然在五個美國情報機構中僅有一個認為病毒可能來自實驗室，但是，這一機構是美國國家醫學情報中心（National Center for Medical Intelligence） ，他的前身為武裝部隊醫學情報中心（Armed Forces Medical Intelligence Center）。該中心集中了該領域最有經驗的頂尖級的專家，他是其中最有資格做出判斷的。

不過，他也質問，突然病毒來自美國實驗室，美方是否會如實承認。

英媒調查披露將“實驗室泄露”定為陰謀論的文章作者涉嫌利益衝突

英國《每日電訊報》（Daily telegraphl）近日發表調查報道披露說，疫情爆發初期最早敲定病毒為自然來源的英國著名的柳葉刀雜誌文章的27名署名者中有26人與武漢病毒實驗室有合作關係。

《每日電訊報》調查披露說，去年三月，柳葉刀雜誌發表由27位世界各國頂尖病毒學家聯合署名的文章，確定新冠病毒的來源是自然來源，並且一錘定音，將所有質疑病毒可能來自實驗室甚至是人工改造的討論定性為是陰謀論。為相關的討論畫上了句號。

《每日電訊報》的報道指出，除了已知的牽頭撰寫上述文章的與武漢實驗室合作緊密的美國生態健康聯盟組織的負責人彼得達薩克之外， 其餘的26名專家中有25人與武漢實驗室有關聯。

例如英國熱帶疾病專家法拉爾（Jeremy Farrar），他也是倫敦的惠康投資基金會的（The Wellcome Trust）的負責人，該基金會曾經為武漢實驗室提供過資金。法拉爾過去還曾經同中國疾病預防控制中心主任高福一同發表過學術研究文章。高福再牛津就讀期間曾經是惠康投資基金會的助理研究員。與惠康投資基金會有關的另外兩名學者也名列文章簽名者名單。

再例如，美國俄亥俄州的微生物學專家塞伊夫女士（Linda Saif）2017年5月曾經參加了由武漢實驗室參與組織的一次冠以實驗室安全以及冠狀病毒的討論會學術討論會。

另外兩名簽名的學者是2018年啟動全球病毒組項目（Global Virome Project）的成員，該項目的資金負責人為達薩克，高福曾經撰文支持項目啟動。據報道，該項目為武漢冠狀病毒研究提供資金。

而澳大利亞 科廷大學的約翰·麥肯茲（John Mackenzie）並沒有對外公布他今天依然是武漢一個傳染病研究學院科學院委員會的成員。

每日電訊調查報道在病毒學界引發反響，最早對病毒來源提出質疑的美國學者Alina Chan在推特上表示，雖然並不認為出席由武漢實驗室組織的學術會議可被認為是利益衝突，但是，令人震驚的是如此多的作者與武漢有關聯但卻並未被文章公開。她認為柳葉刀應該撤回上述文章。