白宮：拜登將主持四方安全對話 24日會晤日印澳領導人

美國白宮周一宣稱，美國總統拜登24日將會晤澳洲、印度和日本領導人；美國高層官員周一表示，拜登下周將主持召開由澳洲、印度和日本領導人共同參與的四方安全對話（Quad），這將是相關各國領導人首次親自參加這項高峰會。

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路透社報道，這位官員表示，四國領導人峰會定於24日在白宮舉行。澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪和日本首相菅義偉下周都將赴紐約參加聯合國大會。

四方安全對話目的是加強合作以應對中國日增的勢力，美日印澳4國領導人3月間曾舉行線上峰會，當時他們誓言將在新冠疫苗和氣候問題上密切合作，以及在面臨北京挑戰情況下確保印太地區自由開放。

這位高層官員告訴路透社："這次主辦四方安全對話領導人會議，顯示拜登和賀錦麗政府以印太事務為優先，包括將透過新的多邊架構應對21世紀的挑戰。"

拜登政府的印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）7月間曾表示，這項計畫已久的高峰會應可促成有關疫苗外交和基礎建設的"決定性"承諾。

拜登除大力推動國內的大規模基礎建設支出，他3月間還表示，已向英國首相約翰遜建議，民主國家應該提出一項基礎建設計畫，以抗衡中國的"一帶一路"計畫。