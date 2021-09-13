聯合國秘書長敦促支持阿富汗人民 法國向阿富汗應急計畫捐款1億歐元

聯合國秘書長古特雷斯周一表示，國際社會應在當前“阿富汗人處境可能最危險的時刻”緊急為數以百萬計脆弱的阿富汗民眾提供“拯救生命”的援助。古特雷斯呼籲國際社會提供 6.06 億美元緊急援助。法國外長宣布法國將向聯合國阿富汗應急計畫捐款1億歐元。

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法新社消息，法國外交部長勒德里昂周一在日內瓦宣布，法國將向聯合國制定的阿富汗應急計畫捐款1億歐元，以應對阿富汗的人道主義緊急情況。

美國承諾向阿富汗應急計畫提供新一輪近6400萬美元援助。聯合國在日內瓦召開援助阿富汗的會議，與會者承諾提供超過10億美元。

古特雷斯在日內瓦呼籲國際社會提供6.06億美元，支持阿富汗1100萬人的緊急援助需求。他指出，即使在上個月塔利班接管造成的不確定性之前，阿富汗人就已經陷入了世界上最嚴重的危機之一。

他說：“阿富汗人民需要一條生命線。在經歷了數十年的戰爭、苦難和不安全之後，他們可能面臨著最危險的時刻。現在是國際社會與他們站在一起的時候了。”

隨着需求急劇增加，古特雷斯強調了對人道主義准入的擔憂。他指出，阿富汗新的當權者已承諾合作，“以確保向阿富汗人民提供援助。我們的員工和所有援助人員必須能夠在不受騷擾、恐嚇和懷有恐懼的情況下安全地完成他們的重要工作。”

他進一步指出，二分之一的阿富汗人不知道自己的下一頓飯在哪裡，“到這個月底，許多人可能會吃光食物，而冬季已經臨近。”

另外，在阿富汗新當權者的控制下，國際社會對阿富汗婦女的權利受到威脅表示深切關注。人權事務高級專員巴切萊特周一在日內瓦舉行的人權理事會會議上強調了阿富汗人道主義和經濟危機的嚴重程度。她指出，阿富汗已經進入了“一個新的危險階段”，而許多阿富汗人也“深切關注他們的人權，尤其是婦女、各族裔和宗教社區”。

秘書長在日內瓦高級別會議上提到了這些關切，他同時強調阿富汗人民需要糧食、挽救生命的干預措施和基本醫療保健。

他強調，“強大的機制”已經建立起來，以協調以人權為基礎的人道主義努力。