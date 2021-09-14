塔利班感謝各國12億美元援助承諾

法新社報道，塔利班周二在舉行緊急會議後，塔利班任命的外交部長阿米爾·汗·穆塔基表示，塔利班感謝世界各國承諾向阿富汗提供數億美元的緊急援助。他幷呼籲國際社會向阿富汗提供更多援助，他表示，如果各國不動員起來，將造成人道災難。他並表示，阿富汗新政權希望與所有國家，包括美國建立積極的關係。

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自8月15日塔利班重新掌權以來，阿富汗部分地區已處於停滯狀態，特別是因為與國外的資金流動中斷，使飽受40多年內戰的阿富汗經濟雪上加霜。

聯合國負責人道主義援助的副秘書長格里菲斯在周一認捐會議閉幕時證實，各方已承諾總額超過12億美元的人道主義和發展援助。

聯合國秘書長古特雷斯對在日內瓦舉行的認捐會議上各方向阿富汗人民做出的重大財政承諾表示歡迎。這次會議徵得的認捐承諾數額超出了緊急呼籲所要求的6.06億美元約一倍。古特雷斯表示，這代表着國際社會對阿富汗人民的財政承諾的巨大飛躍。

另外，世界糧食計畫署領導的聯合國人道主義空運服務（UNHAS）已恢復了飛往喀布爾的航班，使人道主義應急人員和急需的救濟物品能夠抵達全國各地，援助絕望的阿富汗人。

由於超過 90% 的阿富汗家庭在為吃飽肚子發愁，而且全國各地的人道主義危機日益嚴重，援助機構正爭分奪秒地滿足巨大的需求，而即將到來的冬季可能會使該國部分地區完全與外界隔絕，讓數以百萬計人脆弱的民眾幾乎無法生存。

由世界糧食計畫署領導的聯合國人道主義空運服務航班自8月29日起開始運營，將巴基斯坦伊斯蘭堡與阿富汗城市馬紮里沙里夫、坎大哈和赫拉特連接起來。與喀布爾的空中連接在塔利班8月15日接管後暫時中斷後，於9月12日重新復航。

聯合國人道主義空運服務還負責運輸非食品物品，例如醫療和其他應急物資。目前已完成三架貨運航班，為世界衛生組織運送了一批醫療用品。