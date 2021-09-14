習近平正在危害中國？

讓中國來一場“刮骨療傷“、”蕩滌一切塵埃“的革命喧囂引起外界震動。中國將向何處去？是誰讓今日中國變得面目猙獰？習近平統治下的中國引發越來越多的疑問。

廣告 繼續瀏覽後續

英國知名政治評論家拉赫曼9月13日在『金融時報』刊出“習近平個人崇拜危害中國“一文，認為中國領導人習近平搞個人崇拜，要人人研讀“習思想“，限制小學生英文學習，打擊企業家，阻礙民間企業活力，導致整個社會瀰漫恐懼，對中國社會構成極大危害。

文章指出，中國經濟取得的成果讓北京當局開始宣傳所謂值得世界仿效的“中國模式“，但是曾有效推動中國政經發展的“中國模式“又與”習近平模式“大不相同，有必要明確區分。作者認為，鄧小平推行的”改革開放“基於擯棄個人崇拜，要求官員實事求是，放手實驗新的經濟政策，最重要的擺脫對”全知全能“的領導人的恐懼，中國國家主席的任期限期制也於1982年制定，不僅有助於解決一黨專政國家經常面臨的接班問題，也讓集體領導有可能制衡強人。

但是在“習近平時代“，中共再度擁抱個人崇拜，2017年將習近平思想寫入憲法，2018年廢除國家主席任期制，中共目前強化對習的個人崇拜是為明年的全國代表大會鋪路，習近平將透過人大這個橡皮圖章確保自己永遠掌權。

習近平將被塑造成超群絕倫的“好皇帝“、任何人要公開指出錯誤都將非常困難。文章指出，像中國這樣沒有獨立司法、民主選舉及自由媒體的國家，強人崇拜不受實質約束，這就是為什麼習近平對他的國家而言是一大危害。

法國世界報13日發表專欄作家勞爾的評論稱，文革的氣息在中國飄蕩，李光滿帶有毛派清洗言論的文章最令人驚異的是它的傳播範圍，中央級媒體轉發，而且十五天後仍然可以看到，顯然，沒有習近平本人的同意，這樣的數碼大字報是不可能傳播的。作者評論，儘管文革氣息濃郁，中國倒退到文革不太可能，但是走向數字獨裁的進程從未如此熱門。

紐約時報9月10日儲百亮有關分析李光滿檄文走紅現象的報道也發出質疑：“習近平將把中國帶向何方？“ 評論援引專家分析說，“李光滿這件事隱含的是人們對習近平正在將政治和政策引向何方的深度焦慮和不確定。

法國近日出版兩部有關中國的著作，世界報駐京記者Frédéric Lemaître在介紹這兩部著作時感嘆：“多麼巨大的變化 !”僅僅四分之一世紀，中國還常常和“經濟奇蹟”聯繫在一起，如果你相信這兩部新書，現在，“戰爭”和“掠奪者”成了描述中央帝國的主題詞。

香港浸會大學法國漢學家高敬文Jean-Pierre Cabestan）在名為『明日中國：戰爭還是和平？』一書中仔細審視了四個主要的衝突危險：台灣、南中國海、釣魚島，中印邊界。高敬文認為，領導人有時會被不自覺地拖入戰爭，尤其在民族主義氣氛高漲的環境下。在他看來，“激情和火藥”的混合是習近平的性格特徵，這正是最令人最擔心的地方。令人悲觀的理由還包括中國人民解放軍加速提升軍力；與美國在意識形態方面的競爭；以及民族主義情緒高漲等等。

關於中美爆發全面戰爭的可能性有多大？高敬文則認為“戰爭可能不會在明天爆發，但是在美中之間發生事故和出現軍事危機的風險明顯增加”，他寫道，中國在各個方面都掌握了利用開發“灰色地帶”的藝術。

習近平不是戰士，但他在不斷地測試對手，通過從地面(喜馬拉雅山)，海上(南中國海)，空中(日本和台灣)不斷侵入，企圖造成既成事實。嚴重的問題是台灣。習近平也許並不願意侵略台灣島，因為由此挑起美國及其盟邦與中國衝突的危險極其高。但是，由於中國大陸不斷地說要“統一台灣”，習近平已經很難不去那樣做，否則有一天將冒着被他的同胞們視為怯弱的風險。

法新社前駐北京記者Pierre-Antoine Donnet『中國，巨大的捕食者』一書角度雖然不同，但結論一致，一場在中國與世界其他國家的衝突勢不可避免，甚至已經開始。該書對法國讀者更像一部小型百科全書，提出五個問題分析：“維吾爾人和藏人的悲劇”，環境與高科技，人權與外交。作者的結論出乎意料：“我們面臨著一個沉淪的制度的前夜” ，“習近平打賭西方的衰落不可阻擋，他要將自己的法則施加於世界，但是，習近平將輸掉所有賭注。相反，從今而後，習近平的中國將在路途上碰到西方”。

但是書評人對此結論頗有疑問 ， 20年前，章家敦出版了一部很暢銷的書『中國即將崩潰』，但我們知道後來的結果……