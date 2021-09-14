英國議會決定禁止中國大使鄭澤光進入議會大廈

在中國今年3月底對多名英國議員實施制裁後，英國議會上下兩院議長決定，反對中國駐英國大使鄭澤光周三訪問英國議會。北京則重申對英方制裁“無可厚非”。

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法新社消息，中國新任駐英大使鄭澤光原定於周三出席在英國議會舉行的中國問題跨黨派中國小組會議，會議在西敏寺舉行，但這項訪問受到遭中國制裁的議員的抵制。

英國議會下院議長林賽在一份聲明中說：“我定期與來自世界各國的大使會面，旨在與各國和議員建立持久的聯繫"。他說，“但我認為，當中國對我們的一些議員進行制裁，我們仍然在議會等工作場所會見中國大使是不合適的。”他並表示，“我不是說不能會面，但只要制裁仍然存在，會議就不能在這裡舉行。”

英國上議院議長的發言人周二證實，由於北京對議員的制裁，兩院議長一致同意"會議應在其他地方舉行"。

據稱，被中國制裁的英國議員，包括前保守黨黨魁伊恩·鄧肯·史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等人，他們聯名寫信給議長表示，邀請中國大使的行為是“具有威脅性的，試圖讓我們和同事保持沉默，並破壞我們所有人的安全”。

遭制裁的議員在一份聯合聲明中對議會的決定表示歡迎認為，在這樣的場所接待中國大使是“對議會的侮辱”。

法新社報道，在中國駐倫敦大使館的網站上，一位發言人強調，活動的舉辦時間和地點由主辦方決定。中方發言人並抨擊“英國議會某些人企圖阻撓中英正常貿易與合作是可恥，也是懦夫之舉”。

這位發言人並進一步重申，北京採取的制裁“無可厚非”，這是"中方針對英方基於虛假信息、以所謂新疆人權問題為藉口單方面制裁中國相關個人和實體作出的正當反應"。

在英國與美國、加拿大和歐盟一起對四名侵犯維吾爾少數民族的人權的中國高級官員實施制裁幾天後，今年3月，北京對批評其迫害新疆人權的9名英國人和4個實體，進行“制裁”。被制裁者包括包括外交事務委員會主席湯姆·圖根哈特和前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯等著名議員。這些議員一直對新疆人權問題提出尖銳批評。