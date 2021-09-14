華郵爆料：美軍最高將領曾擔心特朗普對華開戰私下與北京秘密溝通

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利將軍在2021 年 9 月 1 日在五角大樓舉行的新聞發布會上。

五角大樓最高軍事將領米利將軍，因對特朗普精神狀態十分擔心，恐其在任期最後幾日對中國發動戰爭，以至於自己私下打電話與中方秘密溝通。

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美國『華盛頓郵報』記者鮑勃·伍德沃德（Bob Woodward）與羅伯特·科斯塔（Robert Costa）在其即將出版的新書『危險』(Péril)宣稱，美國陸軍上將，美軍參謀長聯席會議主席馬克.米利參謀長(Mark Milley)主動與中方將領打電話，保證美國不會攻擊中國。

根據『華盛頓郵報』和CNN摘選片段，在特朗普11月3日總統大選失敗後，米利上將還向他的助手們承諾，如果特朗普作出極端命令，尤其是動用核彈，不要立即服從。

隨着美國情報部門得出結論，中國認為美國的襲擊迫在眉睫，米利參謀長兩次給中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成打電話，一次是在總統大選前夕的10月30日，一次是在發生國會山事件兩日之後的1月8日。

華盛頓郵報記者採集了200多位美國匿名官員的見證，根據書中描寫，米利在第一次電話中說：“李將軍，我向您保證，美國是穩定的，一切都會順利進行。”“我們不會對中國發動攻擊和採取任何軍事打擊行動”。

在發生國會山流血事件後，米利將軍兩個月以後再次與李將軍通話：“一切正常，民主制度，有時候就是有點亂。”

據指出，米利當時還召集參謀部軍官開會，他表示，如果特朗普下令攻擊，他首先應該被第一個告知。

與會的軍官雙眼緊張地盯着米利，米利要求所有與會軍官表態，根據兩位華郵記者，米利簡直是在要求各位軍官“發誓”。

米利還請求時任中央情報局局長吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel），以及美國網絡司令部負責人保羅·納卡索恩（Paul Nakasone），嚴密監視特朗普的行為舉止。

『危險』作者表示，“一些人可能認為米利超越了權限，自己賦予自己過分的權力。”但是米利深信他所做的是應該做的，“為的是國際秩序不要出現歷史性斷裂，不要與中國發生事故性戰爭。不要動用核武器。”

美國參謀部時對媒體的詢問不予置評。但共和黨參議員盧比奧對米利將軍的行為感到憤怒，他呼籲拜登立即將參謀長免職。

盧比奧在一封公開信中寫道：“米利將軍試圖通過聲稱軍事判斷比文職指揮部的判斷更平衡來為自己的行為辯護。” “這是一個危險的先例，未來可能會被米利將軍或其他人使用，”他補充道。 “這有可能破壞美國文官控制軍隊的既定原則。”

書中寫道：哈斯佩爾如同米利將軍，都擔心特朗普對中國或對伊朗發動襲擊，從而製造危機，試圖繼續擔任總統。

書中寫道：中央情報局局長哈斯佩爾女士說“情況很危險，我們要為總統的自我而攻擊嗎”

米利第二次給李作成將軍打電話是在與眾議院多數黨主席佩洛西通話後進行的，後者希望確保特朗普不要動用核密碼。

佩洛西曾公開提到那次與米利將軍的通話，但未提及細節。鮑勃·伍德沃德與羅伯特·科斯塔在書中公布了電話交談的記錄：

佩洛西問：“防止失衡的總統發起軍事敵對行動或阻止其使用核密碼啟動核戰的可能措施是什麼？”佩洛西補充說：“如果他們甚至不能阻止他攻擊國會大廈，誰知道他還能做什麼呢？”她補充道。 “他瘋了。你知道他瘋了（......），他昨天的所作所為進一步證明了他的瘋狂。”

米利將軍回答道：“我完全同意您的看法。”但是，他向她保證， 要啟動核指揮系統須經過“眾多控製程序”以避免總統濫用核彈。