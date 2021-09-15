央視主持人朱軍性騷擾案宣判 法院指證據不足 原告指責法庭拒絕調取多項關鍵證據要上訴

中國官媒央視主持人朱軍被指性騷擾，被視為中國“ME TOO”運動的指標性案件。北京法院14日裁定“證據不足”駁回訴訟請求；原告弦子則稱法院拒絕調取多項關鍵證據，自己將上訴。中國2018年出現反對性騷擾和性侵害的“#Me Too”風潮，許多女性在網上揭露自己曾遭師長、上司性騷擾甚至性侵害的事件，其中弦子的案件涉及官媒，格外引人關注。中國微博有一些輿論指“ME TOO”女權是“反華工具”，是為製造社會分裂。

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據中央社今天報道稱，北京市海淀區人民法院14日官方微博上發布消息指，法院依法“不公開開庭審理”弦子（筆名）控告朱軍的案件。法院指弦子提交的證據不足以證明朱軍對她性騷擾，一審駁回訴訟請求。

弦子2018年在網上發文稱，自己2014年於央視實習期間，遭央視著名主持人朱軍在化妝間“猥褻”，事件引發輿論關注，事後雙方都對彼此提起訴訟。

即便14日的庭審並未公開，但紐約時報（The New York Times）報道稱，一群弦子的支持者仍到法院外聲援，警員也在場戒備。弦子則在深夜庭審結束後，在法院外宣讀聲明，指法院不允許她調取多項關鍵證據。而她將提起上訴。

據弦子的聲明，她所申請調取的證據包括：事發時走廊的監視錄影、2014年報警後警方對她父母所作的筆錄，以及申請重新鑒定當年連衣裙DNA等。

據衛報（The Guardian）引述弦子說，案發時自己21歲，現在已經28歲，過去三年因為訴訟，她幾乎無法做其他的事。她說：“我能接受任何的結果，我要的只是基本的程序正義。”

弦子控告朱軍的案件原定今年5月21日二次開庭。但弦子在前一天發文指，法庭拒絕把案由改為“性騷擾損害責任糾紛”，並拒絕調取關鍵證據。最終法院在21日臨時取消庭審。

此前法院受理的案由為“一般人格糾紛”。2019年1月“民法典”實施後，中國才對性騷擾有較明確的法律定義。

中央社說，弦子的微博也在7月被禁言一年。中國媒體對本次庭審的報導，也明顯少過案件爆發之初。

據紐約時報認為，在朱軍被指性騷擾的案件後，中國官方開始控制有關此類案件的輿論，藉網絡披露的相關案件數量越來越少。不過在微博上有不少網友討論這起案件，一些輿論指女權是“反華工具”，是為製造社會分裂。

衛報引述關注中國女權運動的學者洪理達（Leta Hong Fincher），她對這起判決感到難過，但並不意外。她不認為中國‘#Me Too’運動最重要的意義是在司法領域，但指這起案件讓社會關注相關議題，並激勵女性爭取自己的權益。

該報道又引述耶魯大學法學院學者龍大瑞（Darius Longarino）指，這起訴訟傳達的訊息是，事情會有所改變，但在實際運作中仍存在許多“陷阱”。龍大瑞近期發布的一則研究指，在2018至2020年的公開數據中，只有83件民事案涉及性騷擾，且當中77件是由被指為騷擾者一方所提請，由受害者所提請的訴訟只有6件。