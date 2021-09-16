法新社：恆大債務近乎葡萄牙全國公共債務總額

恆大集團可能破產震動全中國。 這個房地產和建築巨頭背負着沉重的債務。法新社16日發布一篇題為“房地產巨頭恆大的倒閉威脅到中國國家經濟”的文章。文章認為，面對如此高額的債務除了一個國家，誰都很難撐得起這個攤子。法新社還表示：該集團被總額近 2600 億歐元的債務壓垮了。這筆債務相當於葡萄牙全國公共債務總額。

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9 月 15 日星期三，在中國南方深圳恆大集團總部前，示威者們高呼“把錢還給我們！”。他們擔心該國領先的房地產開發商破產。該集團被總額近 2600 億歐元的債務壓垮了。一場殘酷的破產讓人想起 2008 年美國雷曼兄弟破產事件。有些人要求能夠收回預支的錢，房子恐怕永遠蓋不起來了。房建都處於停滯狀態，有超過一百多萬未交付的房屋。一名女子在社交媒體上流淚作證，她要求償還投入恆大投資基金的款項。她解釋說： “我們來這裡是向恆大集團尋求解決方案。每個月我們都要償還債務；不知道還能撐多久！”

數十萬承包商也在等待恆大支付拖欠的款額。 一名示威者說：“我們是企業家，我們是來要錢的，他們總共欠我們約3700萬元人民幣”。 3700萬元人民幣摺合約500萬歐元。 這些商界領袖深信，如果集團破產，他們將永遠拿不回欠款。

恆大是中國第一家房地產開發商。它瘋狂地撈錢是靠多年拓展新的業務。多少年來，恆大的業態覆蓋住宅、商寫、主題樂園、產業園、康養項目，以及學校、醫院、銀行、政府大樓、高鐵、機場、景區等公建設施，並向城市公服方向快速拓展。法國媒體表示：拿下7次冠軍的廣州足球俱樂部也是恆大於2010年3月1日獲得了全部股權。法國記者表示：冒險的投資也讓恆大浪費了很多錢。

恆大總裁曾經是中國最大的財富，擁有20萬名員工。 但那個時代已經結束了。 現在的問題是誰來償還這筆巨額債務：2600億歐元；這相當於葡萄牙全國的公共債務。

因此，大家又把目光投向了國家。 讓恆大破產對企業來說是一個信號，表明經濟衰退已經結束，債務應該得到償還，但這對中國經濟來說將是一個重大風險。 恆生銀行首席經濟學家王丹表示：“恆大是一家如此重要的房地產開發商，如果他出了什麼事，將會產生非常強烈的影響。”

恆生中國首席經濟學家還表示：“在房地產領域，政府的策略不會改變。從2017年開始，甚至今年，儘管經濟放緩壓力，政府一直在解決房地產市場的債務問題。如果房地產崩潰，這可能會給金融體系帶來重大風險，而這正是中央想要避免發生的事情。

法國記者表示：很難看出誰能拯救恆大。由於中國四大房地產開發商的累計債務達到了驚人的8510億歐元，除了中國政府，誰也撐不起這個手筆。 因此，中國在這個長期以來一直是其經濟火車頭的部門存在真正的問題，現在它有可能因其眼大肚子小而使其脫軌。

據聯合網16日報道：北京官員對本報獨家透露，“國家還是會管的，國有化是其中一條路”。