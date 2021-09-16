莫里森說隨時歡迎與習近平會談

澳大利亞與美國和英國簽訂新的安全協議，並計畫購置美國與英國生產的核動力潛艇。就此事件，澳大利亞總理莫里森今天撥打多國領導人電話，解釋澳大利亞立場，據透露也包括撥打中國國家主席習近平的電話。對於莫里森的打電話說法，沒有消息報告中國持何種反應。

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剛與英美組戰略聯盟，澳總理就邀請習近平隨時會談。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）今天在中國實力日增的激發下宣布一連串高科技軍購案後表示，隨時歡迎與中國國家主席習近平會談。

法新社說，儘管澳中緊張關係升高且高層級會談遭到凍結，莫里森表示，他依舊準備好與習近平舉行會談。莫里森說：“在此隨時歡迎與習主席商討其他事宜。”

莫里森稍早才剛宣布採購美國核動力潛艦和巡弋飛彈。

“悉尼晨驅報”（The Sydney Morning Herald）也報道說，莫里森邀請習近平談論有關澳洲與英美組成安全合作夥伴聯盟一事。據莫里森表示，在敲定名為AUKUS的澳美英三方合作後，他除了先致電新西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）外，昨晚也已與印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉談過。

據莫里森說：“在我們持續細談那些議題並與中國接觸的同時，我今天會打更多電話。”