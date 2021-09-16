美媒：趙薇被中國全網封殺原因成謎

在中國對娛樂業進行大範圍整頓之際，著名演員兼商業大亨趙薇在互聯網上被全面封殺，其原因卻未被公開說明，這讓粉絲和觀察人士猜測政府對她以及其他名人採取的行動究竟出於何種原因，會嚴厲到什麼程度。華爾街日報今天報道稱，這一謎團也引發人們公開猜測趙薇如果有錯的話，到底是做了什麼。

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趙薇被中國全網封殺原因成謎。據華爾街日報說，趙薇執導的多部電影獲獎，作為流行歌手，唱片銷量以百萬張計，她在社交媒體上也積累了大量的追隨者，包括微博上的8,600萬粉絲。她還通過對中國科技和娛樂公司的投資成為富豪。如今，這位現年45歲的明星已從許多中國網站上消失。在中國最大的流媒體視頻網站上搜索她的名字，結果是空白。她參演的電視節目已經被刪除，包括極為火爆的電視劇《還珠格格》(My Fair Princess)。在百度百科上搜索她廣受好評的電影《致我們終將逝去的青春》(So Young)，詞條沒有顯示導演是誰，只留下了一個破折號“——”。

趙薇在8月26日被全網封殺，正值中國娛樂業開始受到更大範圍的打擊之時，中共試圖遏制在其看來不健康的明星文化興起。中國政府沒有公開說明突然封殺趙薇的原因，這讓粉絲和觀察人士疑惑，不知道政府對她以及其他名人的行動會到什麼程度，以及原因為何。這一謎團也引發人們公開猜測趙薇如果有錯的話，到底是做了什麼。

據美國南加州大學(University of Southern California)專門研究中國電影和政治的教授Stanley Rosen說，“趙薇就像一個樣板，來代表中共眼中明星文化帶來的問題，”Stanley Rosen說，“這表明，任何人、無論多富有或多受歡迎，都難逃追責。”他補充稱，趙薇被封殺原因的語焉不詳，肯定會讓其他名人變得特別小心、並更加主動地擁護政府的各項目標。

周三一些照片和視頻顯示，趙薇此前一天穿着休閑短褲和紫色T恤，在她的家鄉蕪湖前往一家電信服務網點。這引發了公眾對趙薇狀況的新一輪關注。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)無法證實上述照片的真實性，這些照片在中國社交媒體上被粉絲廣泛分享。

趙薇沒有回復記者的置評請求。截至周三下午，在視頻網站上仍無法搜索到她的電影和電視節目。中國互聯網監管機構中國國家互聯網信息辦公室沒有回復記者的問詢。

據該報道，過去幾周，其他一些藝人也遭到了封殺，其中包括涉逃稅被查的女演員鄭爽，以及此前被中共官媒點名批評的年輕演員張哲瀚，因為他被發現在日本參加朋友婚禮時參觀了一個與二戰有關的具有爭議的神社。

中共在上個月發起了一場前所未有的行動，禁止社交媒體平台設立明星排行榜單，要求傳統廣播電視機構和流媒體平台不得讓政治立場不正確或言行失德失範的藝人出鏡，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。

趙薇尚未公開回應她在網上被除名一事。8月29日，在中國社交媒體上流傳她已乘坐私人飛機逃往法國的傳聞後，趙薇在Instagram上發布了一條消息，說自己在北京，和父母在一起。這條消息幾個小時後被刪除。圍繞趙薇處境的猜測在中國社交媒體上引發了熱議。一些人指出了趙薇與張哲瀚的關係，因為他是趙薇旗下一家經紀公司的簽約藝人。在網上猜測的網民中，那些民族主義者對趙薇被全網封殺除名一事拍手叫好。

對很多人來說，趙薇被全網封殺不禁令人想起2018年同為巨星的範冰冰因逃稅醜聞消失的事情。當時範冰冰從公眾視線消失三個月，隨後露面道歉，並支付了摺合7,000萬美元的罰款。範冰冰曾參演2014年上映的《X戰警：逆轉未來》(X-Men: Days of Future Past)。

據該報道，趙薇在許多方面的成就都比範冰冰更耀眼。1998年趙薇開啟職業生涯，在熱播劇《還珠格格》中飾演一個無拘無束的清朝皇室成員。此後，她演過其他很多角色，還發行過熱門流行歌曲專輯，鞏固了自己的明星地位。2010年前，趙薇與開發商黃有龍結婚。她在商界風生水起，與丈夫一起投資電影和科技領域，2015年這對夫婦的總資產可達數億美元。

趙薇此前就引發過爭議。2001年，她因身着印有日本軍旗圖樣的服裝登上一本時尚雜誌遭到中國媒體抨擊，後來她就此事公開道歉。2016年，在中國網民指責一名台灣演員鼓吹台獨後，趙薇將這名演員從她執導的一部電影中撤換。

2017年，趙薇黃有龍夫婦因涉嫌誤導投資者被中國證監會採取五年證券市場禁入措施。趙薇當時稱自己問心無愧。黃有龍稱，自己從未有意通過不合法或不道德的手段去獲取財富。

趙薇遭網絡封殺後，眾多官媒轉發了一篇由一名原報紙編輯撰寫的文章。該文強化了一種觀點，即目前針對趙薇等明星的行動屬於習近平為束縛富人及解決中國日益擴大的貧富差距所採取的各種措施的一部分。

這篇文章呼應了早些時候的一種猜測，即趙薇和電子商務巨頭阿里巴巴集團控股有限公司具有傳奇色彩的創始人馬雲(Jack Ma)有關聯。在習近平對科技行業的整頓行動中，馬雲是個關鍵人物。文章指出，趙薇和馬雲曾與一個人脈很廣的氣功大師過從甚密。

趙薇的大部分財富來自她和丈夫購買的阿里巴巴文娛子公司的股份。此外，根據中國的公司註冊數據庫，2016年至2020年期間，她與幾位富有的中國企業家一起購買了馬雲支持的雲鋒基金旗下一隻基金的份額。該數據庫還顯示，趙薇公司一位與她母親名字相同的董事曾持有螞蟻集團的股份。螞蟻集團是馬雲創立的金融科技巨頭，原本有望進行創紀錄的IPO，但IPO去年被習近平下令叫停。

該報道稱，阿里巴巴、螞蟻集團和馬雲未回復置評請求。

據該報道，趙薇的粉絲、一位快30歲的公務員稱，他認為如果懲罰趙薇是因為她的過去，那對大多數名人也應一視同仁。他很高興看到周三流傳的趙薇的照片。這位只願意透露自己姓張的公務員說：“既然她人身自由，應該也沒什麼事。”至於趙薇被網絡除名一事，他說自己仍在等待一個解釋。