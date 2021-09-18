孟晚舟回國好事近了？

據加拿大《環球郵報》星期五(9月17日)援引加拿大消息人士的話報道說，美國司法部就一項暫緩起訴協議恢復了與中國華為公司及其律師的談判，這項協議將允許華為首席財務官孟晚舟返回中國。雙方的會談實際上已經進行了幾個星期。目前加拿大面臨全國選舉，孟晚舟案是否牽動選情引發關注。

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據美國之音今天引述加媒稱美司法部與華為恢復談判可讓孟晚舟返回中國的認罪協議。這則報道援引消息人士的話說，如果孟晚舟承認有罪並支付巨額罰款，美國準備終止引渡要求以及針對她的刑事起訴程序。該報援引其中兩位消息人士的話說，雙方的會談實際上已經進行了幾個星期。該報還說,在2020年末，美國司法部也曾與華為討論了一項控辯協議。

《環球郵報》在沒有援引消息人士的情況下報道說，雙方的會談有可能為中國釋放兩名加拿大人打開大門。不過這則報道說，華為與美國的會談沒有包括兩名加拿大人的問題。

美國之音今天報道稱，華為創始人任正非的女兒孟晚舟2018年12月在溫哥華國際機場被捕。美國對她發出逮捕令，指控她在華為與伊朗有關的業務方面向滙豐銀行提供了具有誤導性的信息。與美國有引渡條約的加拿大應美方要求逮捕了孟晚舟。

據路透社引述了《環球郵報》的消息並報道說，華為和美國司法部暫時都沒有回應置評要求。

孟晚舟一直堅稱無罪。在對引渡要求進行抗辯期間，她獲得保釋，在自己位於溫哥華的豪宅接受監視居住。有關引渡案件的司法聽證在8月結束，裁決日期定在10月21日。

在孟晚舟被捕後，中國拘捕了兩名加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)，並在8月將斯帕弗判處11年徒刑。此舉普遍被認為是報復加拿大幫助美國逮捕孟晚舟。

《環球郵報》在沒有援引消息人士的情況下報道說，雙方的會談有可能為中國釋放兩名加拿大人打開大門。不過這則報道說，華為與美國的會談沒有包括兩名加拿大人的問題。

此前多項報道指中國以及孟晚舟拒絕承認有罪，絕不可能承認有罪並支付巨額罰款。