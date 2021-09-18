澳大利亞警告北京：先撤報復性關稅再談入CPTPP事

對於中國爭取加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP），澳大利亞貿易部長特漢（Dan Tehan）1指出，除非北京撤銷對澳洲產品的報復性關稅，否則澳洲不會與中國就加入CPTPP展開談判。消息說，上周中國致函澳大利亞國會，遊說其支持中國加入CPTPP。

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據自由時報今天報道稱，澳大利亞17日放話：中國先撤報復性關稅再談CPTPP。

澳大利亞去年4月倡議對新冠肺炎病毒疫情的起源展開獨立調查後，澳中兩國就陷入外交僵局，兩國部長級互動也中斷迄今。中國並對澳洲煤炭、龍蝦等一系列產品實施非正式進口禁令，同時對澳洲紅酒、大麥課徵反傾銷關稅，使其在中國市場無競爭力。澳大利亞貿易部長特漢說：“我們已傳達給中國，這些是需要部長級互動的重要事務”。

據特漢也說，澳大利亞在考慮讓中國入會前，必須對中國遵守自由貿易的紀錄有信心，CPTPP現有成員國希望確定中國兌現其在世界貿易組織（WTO）與現有貿易協議下，做出的自由貿易承諾。

該報道說，根據世貿組織，澳大利亞與中國等會員國承諾履行非歧視性貿易原則，而澳洲與中國也簽有雙邊自由貿易協議。儘管過去18個月以來兩國關係緊張，但上周中國致函澳大利亞國會，遊說其支持中國加入CPTPP。