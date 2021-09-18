美國氣候特使約翰‧克里壓力重重 拜登會在人權問題對中國讓步？

美國氣候特使約翰‧看克里（John Kerry）的外交努力遇到了北京的阻力。北京以氣候合作為槓桿，堅持要求美國在人權等問題上改變對華立場。美國共和黨議員和人權倡導者們擔心，拜登政府在權衡氣候合作和人權問題時讓步。

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據美聯社報導，一些人權倡導者和共和黨議員表示，他們看到了一些跡象，即拜登政府官員在中國問題上更加溫和的措辭以及激烈的內部辯論，這表明北京的壓力正促使美國政府在批評中共對新疆維吾爾人的大規模拘留、強制絕育和其它虐待行為上後退。

拜登政府認同前政府將對新疆維吾爾人的迫害定性為種族滅絕，並實施了相應的制裁。但是，美國希望在氣候變化方面取得快速進展，而中國則想要美國在人權和宗教自由等問題上有所退讓。美聯社指出，這種情況正在拜登兩個最高目標之間造成衝突，即引導世界遠離氣候深淵和遏制中國不斷增長的影響力之間造成衝突。

德國馬歇爾基金會的亞洲和亞洲安全事務專家邦妮‧格拉澤 (Bonnie Glaser) 表示，北京認為，美國需要中國的合作要比中國需要美國的合作更多。在這種情況下，美國的全球氣候目標可被中共視為另一個“槓桿點”，他們正試圖利用這一點讓美國放棄一些特別令它們反感的政策，包括美國在人權問題上的施壓。

維吾爾族和人權倡導者認為拜登政府官員在社交媒體上和其它關於中共和人權的公開評論中的語氣正在軟化。

而白宮上周採取了可能進一步加深美中分歧的舉措，即與英國和澳大利亞結成安全聯盟，這將意味着更多的國防能力共享，包括幫助澳大利亞配備核動力潛艇。