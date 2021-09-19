中國將暫停台灣釋迦、蓮霧水果輸入稱查出蟲害 台灣不喜聽

中國海關總署今天發布通知稱，今年以來多次從台灣出口到中國大陸的番荔枝也叫釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物介殼蟲“大洋臀紋粉蚧” （Planococcus minor），決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。台灣評論指此事件有如禁止鳳梨輸入中國事件翻版。有消息傳台灣民間醞釀消費釋迦、蓮霧熱潮相挺。

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據中央社今天報道稱，針對中國大陸海關今天表示，由於多次檢出台灣釋迦和蓮霧中具有害生物，將自明天起暫停輸入中國。台灣農委會今天舉行說明會。

據台灣行政院農業委員會今天表示，下午3時30分將針對“中國暫停我國釋迦及蓮霧輸入之因應措施”召開記者會，由主委陳吉仲率相關單位出席說明。

根據農委會統計，今年1至8月，台灣蓮霧在全球出口量達2335公噸，中國大陸就佔2234公噸；釋迦於全球出口量達1萬5485公噸，中國大陸佔1萬4673公噸。

根據農委會官網，此次中國大陸檢出學名“Planococcus minor”有害生物，亦稱為“番石榴粉介殼蟲”，俗稱“棉仔苔”、“白龜神”；寄主超過250種植物，主要有番石榴、柑桔、釋迦、香蕉、葡萄、芒果、榴蓮、咖啡、可可、大豆、玉米、馬鈴薯、山藥、觀賞花卉植物等。

針對中國將暫停台釋迦、蓮霧輸入，台灣有批評聲音。 據台灣高雄市長陳其邁說，今天通知，明天就不得輸入，對台灣極不友善，也不符合世貿組織規範，是借勢打壓台灣，有如禁止鳳梨輸入中國事件翻版，是借勢打壓台灣，更打擊所有勤奮的台灣農民。。

中國宣布將暫停台灣蓮霧、釋迦輸入，陳其邁表示，台灣輸入中國的農產品，品質優良，把關良好，個別批次的果品貿易，是否含有害生物，應基於客觀事實及證據，並循國際與兩岸果品貿易規範解決爭端。