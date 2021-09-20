拜登將在聯大發表首次演說摒棄"新冷戰概念”

美國總統拜登周二將在紐約聯合國大會上發表首次演說，一位美國高級官員表示，拜登將在演說中表示他不認同"新冷戰概念”；而聯合國秘書長古特雷斯呼籲中美儘快修補關係。

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法新社報道，在美國與中國激烈競爭的背景下，拜登周二將在聯大發表他就任總統以來的首次演說。據美國高級官員表示，拜登將在講話中澄清，他並不相信"世界已被切分為兩大陣營的新冷戰的概念”。

這位官員補充說，拜登將摒棄新冷戰的概念，認為存在"激烈的但遵循原則的競爭”。

拜登在阿富汗撤軍問題上得罪許多盟友，又因澳洲潛艦合約爭議與法國發生嚴重外交危機，這位官員表示，拜登周二前往紐約發表聯大講話，旨在重新團結盟友。

拜登希望告訴國際社會“戰爭的章節已經翻過去了”，他將以“一種更加個性化、更加堅定有效的美國新型外交開啟新的一頁，致力於與盟友和夥伴合作解決問題而非訴諸武力。

此前，聯合國秘書長古特雷斯促請中國與美國儘快修補關係。古特雷斯接受美聯社訪問時表示，中美應在氣候方面合作，並針對貿易與科技進行更積極的協商，即使兩國在人權、經濟、網絡安全與南海主權等問題上持續存有分歧。

聯合國大會本周召開，古特雷斯表示，他很遺憾地看到當今的世界只有對抗。古特雷斯表示，重建中美關係有助解決疫苗接種和氣候變化問題以及其他全球性的挑戰，而這些都是國際社會，尤其是超級強國之間，缺乏建設性關係無法解決的問題。

古特雷斯重提自己兩年前作出的警告，擔憂中國和美國建立敵對的關係，重申必須避免冷戰。