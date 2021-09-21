獨立記者黃雪琴 維權人士王建兵失聯或遭拘押

據維權網等網站的報道，長期關注中國女權運動，曾經因報道香港佔中運動而遭到拘押的中國獨立記者黃雪琴從周日開始與外界失聯，同她一起失聯的還包括異議人士，職業病權益倡導者王建兵。

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據維權網報道，職業病權益倡導者王建兵原計畫9月20日送別女權記者黃雪琴經香港赴英國留學。但目前已經證實兩人自19日周日下午起便失去聯繫，據知情人士透露，王建兵有可能被以煽動顛覆國家政權罪被調查拘留，主要原因涉及日常在他家中的朋友聚會。

33歲的黃雪琴是一名獨立記者，曾任《新快報》和《南都周刊》調查記者，參與過多起“米兔”（#MeToo）案件的報道，並為性侵受害者提供幫助。她也曾在網路平台“Matters”發表參與香港反送中遊行的紀實報導及相關文章。

2019年8月，黃雪琴返回廣州時即遭當地警方限制出境，原擬赴香港大學攻讀法律系碩士課程的計畫也因出入境證件被警方沒收等因素而無法入學。她直到2020年1月間才取保獲釋。她透過“南方傻瓜關注群”發文表示：“我是雪琴，回來了，謝謝你們。暫時不方便與大家當面道謝。心裡記得。一秒鐘的黑暗不會讓人成為瞎子。”

黃雪琴今年獲得了英國志奮領獎學金(Chevening Scholarship)支持，原計畫20日前往薩塞克斯大學就讀發展學碩士。

38歲的王建兵是甘肅天水人，大學畢業後就加入了北京市西部陽光農村發展基金會，曾擔任這家機構農村教育項目的主管。2014年，他加入了廣州恭明社會組織發展中心，主管青少年和殘障社群的項目。2018年起，他開始關注職業病工人的權益倡導和服務性工作，而他也是中國“米兔”(#MeToo)運動的重要支持者。

據他們兩人共同的朋友透露，他們兩人的物品近日被警方翻查、帶走。兩人目前很可能被廣州市海珠區警方控制。