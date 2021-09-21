香港立法會選舉可能再現「清一色」建制派參選 學者稱北京將主導香港未來選舉

剛結束的選舉委員會選舉塵埃落定，只有一名「非建制派」人士憑抽籤勝出，政治學者蔡子強表示，事件反映北京政府不在意是否有民主派參選立法會來營造氣氛，難以想象民主黨月底大會會通過參選決議。此外，現時立法會內僅有的兩名民主派議員已分別因被褫奪議員資格和宣布不參選而不再存在，一些曾參選立會者亦打退堂鼓，令年底的立法會選舉可能重現選舉委員會幾乎沒有民主派人士參選的情況。

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中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受本台訪問時指出，北京港澳事務辦公室主任夏寶龍曾說，選舉不會搞「清一色」，而在港的中方人士在本年3、4 時亦曾派出重量級人物遊說民主黨參選新一屆立法會，但在暑假期間，有關情況已不復見；隨着民主派人士被捕、團體被迫解散、民主黨內支持參選的黨員在區議員宣誓中亦被褫奪資格，在在反映北京越來越不在意民主黨參選。這在剛過去的選委會選舉亦可得到左證，首先是非建制派人士難以取得足夠提名，得以成功「入閘」參選的「新思維」狄志遠和聲稱獨立民主派的周賢明，最後是前者因低票而要靠抽籤險勝，後者更是落敗，若中方真的不想搞「清一色」，一定可以力保這些泛民晉身選委會，但實情卻並非如此，令選委會的政治光譜出現近乎「清零」。

他續稱，即使在其他專業界別，中間人士的效果亦是微不足道，只有「愛國愛港」人士可以留下，令選委會出現接近「清一色」。

他更預期，以中方在選委會大力協調名單出選且勝出，再加上新的選舉制度設下重重參選關卡，北京將會「十分主導」香港未來的選舉，無論是年底的立法會選舉抑或是明年3月的特首選舉。另外，中大政政系副教授馬岳亦表示，共他政治光譜的人能否獲得足夠提名入閘參選，端視北京的中央政府是否願意放行。

立法會參選人須取得選委會五大界別各兩張提名票方有資格參選，再經國安審查開綠燈方可成為候選人，而手握選委會超過一百五十票的民建聯，其主席李慧瓊表示，提名時不會考慮對方是否民主派，而是要確保對方是愛國者；手握76票的工聯會會長吳秋北亦表明，不會提名「反中亂港分子」。

議員陳沛然：不競逐連任

北京的取態確是令有意參選者亦萌生退意。立法會內惟一泛民議員、醫學界議員陳沛然在選委會選舉當日在個人網誌宣布，不再參選下一屆立法會選舉，指在過去五年的議員任期內，目睹香港出現極大變化，「政治形勢也波濤洶湧」，「希望香港早日走出困境」。

由於另一泛民議員陳志存早前循立法會界別登記為選委會成員時被褫奪資格，即立法會內僅存的兩名泛民議員均不會或不能參選。

另外，曾有意讓成員參選的香港民主民生協進會，其署理主席楊彧表示，現時民意偏向不希望民協參選，而「清一色」的選委會選舉結果亦反映北京未必在意民主派人士是否參選。其次，去年參選信息科技界的黃浩華和社會福利界的香港社會工作者總工會副會長張志偉均表示，決定不參與立法會選舉，當中，張志偉表明，社總來屆應不會派人參選，因為入閘門坎非常高，要獲五大界別提名相當艱難，是民主選舉大倒退。

不過，剛成為選委會惟一非建制人士的狄志遠表明，其政黨考慮派三、四人參選立法會，他指出，中央官員多番表明「不搞清一色」，政協常委唐英年亦表示願意提名溫和理性的民主派，若選委不給機會這些人參選，便是自打嘴巴。