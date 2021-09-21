習近平強監管 劉鶴因滴滴出行必須自我批評
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中國去年底颳起的“強監管”風暴正在衝擊中國多個行業，華爾街日報周二報道，習近平直接主導“強監管”政策，中國國務院副總理劉鶴因未能阻止滴滴出行赴美上市，必須自我批評。
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中國自去年年底以來，以反壟斷為名，對包括網絡巨頭，補教行業，娛樂圈和房地產業在內的多個行業加強監管，規模之大影響之深，引起各界關注。
華爾街日報報道稱，這一系列的強監管措施是由中共總書記習近平直接主導，而非如往常一樣，由國務院副總理劉鶴負責具體細節。據指出，一個直接向習近平報告的中共中央辦公室向各部位發出指令，協調政策。
報道說，由於未能阻止滴滴出行在6月赴美首次公開募股，劉鶴必須在黨內提出“自我批評”。
據報道，其實中央各部委當時對滴滴出行赴美上市意見不一，國家網信辦持反對意見，但交通運輸等部門則同意。
習近平上台後，在中共中央政治局舉行的“民主生活會”上恢復了這一毛澤東時代盛行的“自我批評”。
報道認為習近平發起“強監管”風暴的目標不只是為了反壟斷，習近平試圖調整中國經濟發展模式，回到毛澤東的社會主義願景。
但報道援引一名參與決策的官員表示，發起“強監管”也是為習近平在2022年中共20大尋求第三任提供正當性，習可以藉此展示自己在為人民做大事。
滴滴出行有中國優步之稱，是中國最大的網約叫車集團，目前正面臨嚴厲審查。路透社援引兩名知情人士稱，滴滴出行創辦人兼營運長柳青最近告訴關係密切的同事，自己有意辭職。
消息人士表示，43歲的柳青告訴同事，預料政府當局最後會接管滴滴出行並指派新的管理階層。
但消息來源不能確定柳青是否已正式遞交辭職信。