習近平強監管 劉鶴因滴滴出行必須自我批評

圖為去年元月在華盛頓簽署中美第一階段貿易協議的中國副總理劉鶴。照片攝於2020年1月13日。

中國去年底颳起的“強監管”風暴正在衝擊中國多個行業，華爾街日報周二報道，習近平直接主導“強監管”政策，中國國務院副總理劉鶴因未能阻止滴滴出行赴美上市，必須自我批評。

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中國自去年年底以來，以反壟斷為名，對包括網絡巨頭，補教行業，娛樂圈和房地產業在內的多個行業加強監管，規模之大影響之深，引起各界關注。

華爾街日報報道稱，這一系列的強監管措施是由中共總書記習近平直接主導，而非如往常一樣，由國務院副總理劉鶴負責具體細節。據指出，一個直接向習近平報告的中共中央辦公室向各部位發出指令，協調政策。

報道說，由於未能阻止滴滴出行在6月赴美首次公開募股，劉鶴必須在黨內提出“自我批評”。

據報道，其實中央各部委當時對滴滴出行赴美上市意見不一，國家網信辦持反對意見，但交通運輸等部門則同意。

習近平上台後，在中共中央政治局舉行的“民主生活會”上恢復了這一毛澤東時代盛行的“自我批評”。

報道認為習近平發起“強監管”風暴的目標不只是為了反壟斷，習近平試圖調整中國經濟發展模式，回到毛澤東的社會主義願景。

但報道援引一名參與決策的官員表示，發起“強監管”也是為習近平在2022年中共20大尋求第三任提供正當性，習可以藉此展示自己在為人民做大事。

滴滴出行有中國優步之稱，是中國最大的網約叫車集團，目前正面臨嚴厲審查。路透社援引兩名知情人士稱，滴滴出行創辦人兼營運長柳青最近告訴關係密切的同事，自己有意辭職。

消息人士表示，43歲的柳青告訴同事，預料政府當局最後會接管滴滴出行並指派新的管理階層。

但消息來源不能確定柳青是否已正式遞交辭職信。