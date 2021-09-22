恆大地產聲明周四將部分償還到期的債務利息

在香港的恆大中心

中國恆大地產周三（9月22日）聲明宣布，將按時兌付一部分到期的債券利息，為深陷危機正在整頓重組提供喘息，但該宣布並未讓仍觀望北京態度的金融市場放心，深、滬股市在假期四天休市後，周三開市繼續下跌。

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周三恆大集團在一份公告中稱，已與債券持有人就其一小部分債務達成協議。將為2025年9月到期、票面利率為5.80%的債券支付人民幣2.32億元（3050 萬歐元）利息。

聲明說，在周三之前“購買並持有這些債券”的持有人“有權獲得利息支付”。

法新社報道指，恆大債務總額巨大，距離擺脫困境尚遠。

恆大周三的聲明只僅限於中國國內債券市場；對於其他周四到期的國際債券，恆大尚未具體說明將計畫如何處理。

法新社引述新加坡投資諮詢公司 Global CIO Office專家分析指，宣布部分還款對恆大會有所幫助，他希望因此能稍微減少市場的波動和下跌。但要使市場真正恢複信心仍需看恆大重組的前景。

中國官方迄今尚未就背負2600億歐元債務面臨破產風險的恆大是否出手錶態。

恆大上周宣布已聘請財務顧問，被指可能向重組又邁進了一步。

法新社引述中國官媒周二的報道，恆大董事長許家印在中秋致集團員工信中說“恆大一定可以走出至暗時刻，全面復產復工。” 說，恆大一定能實現“保交樓”重大目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。但他沒有說明具體的實現細節。

周三金融市場並未受到恆大宣布支付利息的安撫，深市和上海股市在因中秋假期休市四天後，周三開市後繼續下跌。歐洲股市在周二閉市反彈，華爾街股市則以分散態勢收場，道瓊斯指數下跌 0.15%。