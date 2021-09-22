拜登承諾再捐贈5億劑疫苗 幫助提高全球接種率

美國總統拜登周三在全球防疫峰會上承諾，美國將再捐贈5億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新冠疫苗，協助貧窮國家抗疫。拜登並敦促全球領導人進一步努力遏制新冠疫情。另外，立陶宛宣布再向台灣捐贈超過23萬劑新冠疫苗。

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法新社報導，拜登在白宮召開全球防疫線上峰會上表示："我做出了承諾，並將遵守這一承諾。美國將成為世界的"疫苗庫"，就像二戰期間的民主的武器庫那樣。這是一場需要動員全體之力解決的危機"。

拜登希望在主持旨在提升全球疫苗接種率的線上峰會，通過以身作則的承諾彰顯其領導地位。拜登宣布再捐助5億劑新冠疫苗後，美國承諾捐贈的疫苗總量累計達11億劑，超過全球其他國家承諾捐出的總和。

出席全球防疫線上峰會的領導人包括南非總統拉馬福薩、歐盟委員會主席馮德萊恩、印度尼西亞總統維多多以及聯合國和世界衛生組織官員。

拜登在講話中表示，希望其他發達國家將也能兌現他們的承諾。

據路透社報道，美國一名高級政府官員在此之前表示，輝瑞和德國生物製藥聯合推出的疫苗將在美國生產，並從1月開始運送至低收入和中低收入國家。這位官員表示，“這是美國作出的一個重大承諾。事實上，我們迄今為止在國內每接種一劑疫苗，就會捐贈三劑給其他國家。”另一位政府官員稱，此次線上峰會將聚焦於全球疫苗接種、通過解決氧氣供應短缺問題和增加藥物供應來拯救生命、以及針對未來可能發生的另一場疾病大流行作好準備。

另據中央社報道，立陶宛周三宣布，將再向台灣捐贈235,900劑阿斯利康疫苗。

立陶宛之前也在6月宣布向台灣捐贈2萬劑阿斯利康新冠疫苗，並在7月已運送到台灣。

據立陶宛衛生部長杜爾基斯表示，有關決定是回應駐拉脫維亞台北代表團的求助要求，他在電視轉播的政府會議上表示，阿斯利康疫苗在立陶宛國內並非廣受歡迎，故此有能力把疫苗捐出。

當地衛生部指，疫苗將在10月中正式捐出。