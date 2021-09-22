美國總統氣候問題特使克里：未來數周或再次訪華

美國總統拜登氣候問題特使、前國務卿克里周三表示，他計畫在未來數周再次訪問中國。而聯合國秘書長古特雷斯表示，歡迎中美兩國領導人在聯合國宣布的氣候行動。

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路透社報道，克里周三接受MSNBC訪問時談及再次訪華一事，並重申支持中國國家主席習近平21日在聯合國大會上發言、宣布推動綠色低碳發展的承諾，他認為北京在應對氣候變化問題上"展示出正面的一步"。

克里並表示相信美中領導人最終會碰面，但暫時沒有實際時間表。

習近平在聯合國大會上宣布，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，北京同時不再新建境外煤電項目。他重申中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，指這需要付出艱苦努力，但會全力以赴。

克里其後認為中國的決定是一個"重大貢獻"，為10月底在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）取得成功所需的努力，帶來良好開端。

克里曾在8月底訪問中國，與中國氣候變化事務特使解振華、中國國務院副總理韓正、中央外事辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅舉行會談，討論如何進一步推動中美兩國在氣候變化對話合作的機制及具體方式等議題。

另據報道，聯合國秘書長古特雷斯通過發言人發表聲明表示，中國和美國這世界兩大經濟體的領導人周二在聯大一般性辯論中分別就氣候行動承諾所做的重要聲明令他“感到鼓舞”。

拜登在聯大宣布，美國計畫將其為國際氣候融資提供的資金大幅增加至每年約 114 億美元。古特雷斯對此表示歡迎。他指出，美國增加的捐款將使發達國家更接近履行每年籌集1000億美元氣候資金的集體承諾。

而中國國家主席習近平在聯大講話中宣布，中國將停止對境外燃煤電廠的所有融資，轉向支持綠色低碳能源。古特雷斯表示，加速全球淘汰煤炭的步伐是使《巴黎協定》升溫上限1.5攝氏度的目標仍可實現的最重要的一步。

與此同時，古特雷斯指出，我們仍然"有很長的路要走"，所有國家都必須為格拉斯哥會議帶來最高水平的雄心勃勃的承諾。”