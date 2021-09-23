法國外長勒德里昂會晤布林肯稱：走出危機需要時間

法國外長勒德里昂周四與美國國務卿布林肯在紐約法國常駐聯合國代表團所在地會面。勒德里昂表示，走出法美外交危機"需要時間和行動"。

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法新社消息，由於澳洲取消與法國的400億美元潛艇合約，轉而與美英合作打造核動力潛艇艦隊，法國憤而召回駐美國及駐澳洲大使。勒德里昂並曾形容澳洲的決定無異於"背後捅刀"。

勒德里昂周四與美國國務卿布林肯在紐約聯合國大會間隙期間舉行閉門會議，地點位於法國駐聯合國代表團辦公室，時長約一小時。

據法國外交部發布的會後聲明，勒德里昂表示，法國總統馬克龍周三與美國總統拜登通電話，"是雙方修復關係的第一步"，勒德里昂表示，全面走出法美這場外交危機"需要時間和行動"。

潛艇危機以來，法國外長一致嚴詞譴責美澳的做法，自本周初參加聯大會議以來，勒德里昂也一直拒絕與布林肯直接會談。

美國總統拜登周三與法國總統馬克龍通話，試圖在美英澳宣布結成戰略聯盟後，重建與法國的互信關係。拜登與馬克龍表示舉行"深度磋商以確保互信"，並將於10月底在歐洲會面。聯合聲明也提到，馬克龍將下令法國大使下周重返華盛頓。

美國國務院表示，兩人討論雙邊深入磋商的計畫，也討論了美國與包括法國在內的歐盟國家在印太區域的合作。而白宮發言人普薩基告訴媒體，對談氣氛"友好"，拜登對兩國回歸正常充滿希望。

法國外交部發布的新聞稿則稱，勒德里昂"同意（與布林肯）維持緊密聯繫"以"重拾信任"，但沒有提供進一步細節。

法新社稱，美國總統在會談中表達了雙方“恢復正常”的願望，但法國方面顯然另有應對危機的態度。