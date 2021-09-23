美日印澳四方安全對話今在白宮舉行峰會 莫迪會晤哈里斯

由美國、日本、澳洲及印度組成的四方安全對話（Quad）周五將在白宮舉行首次領導人會面，美國高層官員周四形容，峰會將會是歷史性的，他表示，這次會面將會在衛生、網絡安全、基建等議題上取得進展。不過有媒體指，在中國對印太地區主導力日增之際，這次峰會目的為提升4國在印太的合作。

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路透社周四援引一位華盛頓高層官員報道，有關會面"將具有歷史意義"，峰會將為與會的美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森及印度總理莫迪，公開討論現代挑戰及他們的希望與願景提供契機。

該名官員指，四國領導人屆時會討論一系列議題，包括區域安全、教育及基建等，但他沒有透露細節，只表示會面將主要談及在印太地區關於新型疫苗的下一步安排等，重申在2022年底前在亞洲地區提供10億劑疫苗的承諾是非常重要。

該名官員並指出，四國領導人也將討論地區安全議題，但強調並非峰會重點。他拒絕進一步透露峰會的細節，但指峰會將着眼於印太地區涉及新冠疫苗的下一步行動。

周五的四方安全對話峰會正值澳英美聯盟（AUKUS）成立不久，但這位高官強調兩者沒有關係，也不會在會面上討論安全議題。他並指，拜登將會宣布成立資助計畫，安排100名來自各成員國的學生到美國修讀理工科碩士及博士課程。

另據中央社報道，兩名消息人士說，印度總理莫迪周四將與美國副總統哈里斯以及高通和黑石集團等幾家美國企業的執行長會面。

熟悉內情的消息人士告訴路透社，莫迪在白宮與哈里斯會面時，預料將討論新冠疫情，還有擴大美印科技、太空和其他領域合作，並將觸及供應鏈議題。

消息人士說，莫迪周四也將與奧多比（Adobe）、第一太陽能（First Solar）、通用原子（General Atomics）等公司的執行長會面。