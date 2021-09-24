中國未來20年需求8700架新飛機 誰主競爭市場？

美國飛機製造商波音BA.N周四小幅提高對中國未來20年飛機需求的預估，押注中國將迅速走出疫情，以及未來中國廉航和電子商務的增長。未來中國市場飛機需求價值近1.5萬億美元，以及相當於1.8萬億美元的機隊商業服務。

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據波音估計中國未來20年需要8700架新飛機，稱價值近1.5萬億美元。據路透社引述波音在一份聲明中稱，中國航空業者到2040年將需要8,700架新飛機，比其去年預測的8,600架飛機高出1.2%。按標價計算，這些飛機將價值1.47萬億美元。

1.2%的增幅與波音去年預測的6.3%的增幅形成鮮明對比，去年全球防疫封鎖高峰期間，上述預估數字使得中國成為航空市場的一個亮點。

本月早些時候，由於美國等國的國內市場商業航空旅行強勁復蘇，波音上調了對全球飛機需求的長期預測。

波音民用飛機集團市場營銷中國區總經理韋力(Richard Wynne)表示：“大幅擴大國際長途航線和航空貨運能力會帶來豐厚商機。”韋力稱，“從長遠來看，低成本航空公司的增長有可能進一步提高單通道客機的需求。”

儘管仍然容易受到零星疫情爆發的影響，但中國的國內航空市場已經或多或少地回升到疫情前的水平，但中國的邊境仍然幾乎是封閉的，國際航班的數量只有疫情前水平的2%。

波音預測中國在未來20年需要近6,500架新的單通道飛機，而包括客運和貨運機型在內的中國寬體機隊將需要1,850架新飛機，佔總交付量的20%。

路透社說，隨着電子商務需求的蓬勃發展，航空貨運市場已成為波音在中國的一個亮點，儘管這家美國飛機製造商因貿易緊張局勢和737 MAX停飛而在客機銷售方面遇困。在兩起致命的墜機事故後，中國民用航空局是第一個停飛737 MAX飛機的監管機構，目前尚未批准該機型在中國恢復運營。中國佔了波音所有飛機訂單的四分之一。

據波音表示，未來20年中國還將需要價值近1.8萬億美元的機隊商業服務。