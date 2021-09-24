北京台北均申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》比誰跑得快？

中國正式提交加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 簡稱CPTPP)的申請幾天後，台灣也申請加入，這可能令該協定11個成員國本已尷尬的處境更加複雜。台灣行政院發言人羅秉成周三表示，台灣已正式遞出加入CPTPP的申請，同時知會所有CPTPP成員國尋求支持。華爾街日報說，台灣是一個自治島嶼，中國將台灣視為其領土的一部分。北京與台北，如果獲准加入，將對之後的新增加入者具有否決權，因此日本等成員國似乎不得不在事實上在中國大陸和台灣之間選擇，需要作出交織着安保觀點的艱難判斷。

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據共同社今天報道稱，日本官房長官加藤勝信在24日的記者會上就台灣申請加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）表示：“協定規定新加入的對象為國家或單獨關稅區。台灣加入TPP在協定上是可能的。”

中國政府是在澳大利亞與美、英達成核潛艇協議後不久申請加入這個亞太貿易協定的。台灣也申請加入可能令該協定11個成員國本已尷尬的處境更加複雜。

據台灣行政院發言人羅秉成表示，自2016年以來，台灣政府各部門就加入TPP進行通盤準備。

據華爾街日報報道說，中國提交加入申請使美國的一些盟友陷入尷尬處境，比如加拿大和澳大利亞；這兩個國家最近都在安全問題上與中國發生了衝突。在澳大利亞與美國和英國達成購買核潛艇的協議後不久，中國提交了加入CPTPP的申請。該核潛艇購買協議的目的是對抗中國在太平洋地區日益增長的海軍力量。

包括日本在內的部分CPTPP成員國對中國加入的資格提出質疑，理由包括中國政府對商標等知識產權的保護不力以及對國有企業進行補貼。貿易專家表示，此外，中國要達到該協定關於環境保護和工人權利的標準會很困難。

相比中國經濟，台灣經濟更加市場化，這也許讓台灣加入TPP的理由更充分一些，儘管如此，相關決定不太可能很快做出。該協定中的任何一個成員國都可以拖延或實際阻止中國和台灣的申請。

據日本經濟新聞報道說，目前CPTPP共有日本等11個成員國，英國也於2月申請加入。新成員的加入必須取得所有成員國的同意。台灣並沒有加入大陸已經參加的東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），而是一直以加入CPTPP和與美國簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。

台灣已經與CPTPP成員國中的新西蘭和新加坡兩個國家簽署了自貿協定。蔡英文政府此前以非正式形式向相關國家傳達了加入CPTPP的願望，很有可能因為大陸宣布申請加入，加緊了相關工作。

台灣加入CPTPP的門檻也很高。主張“一個中國”的大陸，估計會加強相關國家的外交接觸，防止台灣的加入。

台灣當局的方針是呼籲日本等國家支持其加入。今後，兩岸圍繞加入CPTPP的外交角力或將更加激烈。

該報道說，在大陸施加的壓力增強的情況下，蔡英文政府也在和美國進行自貿協定談判。6月雙方基於1994年台美簽署的《貿易暨投資框架協議》重啟磋商，啟動了自貿協定談判準備工作。

日本經濟新聞稱，繼中國大陸之後，台灣也正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。如果獲准加入，將對之後的新增加入者具有否決權，因此日本等成員國似乎不得不在事實上在中國大陸和台灣之間選擇，需要作出交織着安保觀點的艱難判斷。“作為政府積極看待遵守民主主義和法治的台灣的加入申請”，日本外務省高官9月22日晚間接受日本經濟新聞採訪時如此表示。

據日本政府的貿易政策負責人表示，台灣並未與日本簽署自由貿易協定（FTA）。“由於並未進行過鎖定協定內容的非正式磋商，加入的阻礙仍是未知數”。

在中國大陸提出申請之際，日本閣僚表示“有必要不斷觀察是否真正準備好遵守高水平規則”等，顯示出慎重態度，形成對照。

CPTPP是有日本、加拿大和澳大利亞等11國參加的大型合作協定。在新加入之際，需要現有的成員國全體一致批准。只要形成對立的兩岸的任何一方加入，另一方的加入都將變得困難。

據該報道，成員國之間已出現溫度差。對於大陸的加入申請，新加坡和馬來西亞都表明了歡迎的立場。另一方面，墨西哥則持慎重態度。如果大陸加入，吸引此前退出TPP的美國重返將變得困難。墨西哥的最大貿易夥伴是美國，在中美摩擦加深的背景下，對於中國大陸的加入難以表示支持。

據該報道，澳大利亞也顯示出難色。中國大陸採取了針對澳大利亞產大麥和葡萄酒的高關稅、煤炭等的進口限制措施。澳大利亞貿易、旅遊和投資部部長丹·特漢(Dan Tehan)暗示，只要中國大陸不解決高關稅等問題，就不支持啟動談判。

圍繞CPTPP，與率先申請加入的英國的磋商已正式啟動。與英國啟動談判之際，成員國閣僚等確認了要求英國遵守現行規則的方針。對於大陸和台灣來說，同樣接受高水平貿易自由化和具有透明性的規則成為前提。

圍繞台灣的動向稱得上中美對立的最前線，在6月的七國集團峰會（G7峰會）聯合宣言中提出，“強調台灣海峽的和平與穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決”。

據該報道，隨着加入申請相繼提出，CPTPP成為重要的舞台之一，考慮到經濟乃至安保問題的外交層面博弈也將日趨激烈。