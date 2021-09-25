孟晚舟回國，兩加拿大人獲釋，近三年的中加外交危機終於落幕

2021年9月24日，華為集團財務高管孟晚舟離開溫哥華不列顛-哥倫比亞最高法院。 加拿大司法當局當日撤銷了對她的保釋條件。孟晚舟得以啟程返回中國。

圍繞華為集團財務高管孟晚舟引渡案而起的中加外交危機持續近三年後，24日出現重大轉折。孟晚舟與美國司法當局達成延緩起訴協議後，於當晚乘機，返回中國。與此同時，一直被中國政府堅稱與孟晚舟案無關的兩名在押加拿大人同天獲釋，得以離開中國。

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中美加三國之間這場持續了近三年的外交與司法大戰出現的轉折幾乎可以說帶有戲劇性。

華為集團創始人任正非之女、華為集團財務高管孟晚舟2018年12月1日過境加拿大，在溫哥華機場轉機時，被加拿大警方應美國司法當局要求逮捕。美國司法當局指控她在華為子公司與伊朗簽署合同時，沒有如實向銀行通報資訊，違反了美國對伊朗的經濟制裁。倘若這項罪名成立，孟晚舟可能面對超過30年的刑罰。但條件是加拿大司法當局接受美國司法的引渡要求。同年12月11日，孟晚舟獲得保釋，在溫哥華豪宅中，等待加拿大司法當局對是否接受美國的引渡要求的最終裁決。

中國政府立即對孟晚舟被捕發出譴責。幾天之後，12月13日，中方證實，兩名加拿大人涉嫌有危害中國國家安全的活動被捕。這兩人分別是加拿大前駐華外交官邁克爾-康明凱和熟悉朝鮮事務的商人邁克爾-斯帕弗。

西方國家普遍認為中國逮捕兩名加拿大的舉動是“人質外交”，是對孟晚舟被捕的報復。次年1月，中國又宣布對一名在2014年被以毒品走私罪名被捕並一審被判15年監禁的加拿大人，改判死刑。中加外交危機進一步深化。

2020年5月加拿大法院決定繼續審理是否向美國引渡孟晚舟。一個月之後，中國司法當局以間諜罪和竊取國家機密罪，閉門宣判已經被關押1年半的兩名加拿大人11年徒刑。

西方國家普遍認為中國玩弄人質外交，中方則回應說是依法辦案。就在幾天前，9月2日，中國外交部發言人汪文斌還在北京的例行記者會上表示，兩名加拿大人“康、邁二人犯罪鐵證如山”，與孟晚舟事件“性質完全不同”。

不過，孟晚舟9月24日啟程回國之際，兩名“犯罪鐵證如山”的加拿大人也同時踏上了回國的旅程。

中國官方媒體新華社沉默數小時後，才發布簡訊，報道孟晚舟回國消息。但對兩名加拿大人同時獲釋的消息隻字不提。《 環球時報》主編胡錫進當日發微博評論，稱“在中國政府強力協助下，孟晚舟最終以不認罪的方式獲釋”。

事件的轉折點是24日，孟晚舟以視頻方式現身紐約布魯克林聯邦法院公開聽證會，並簽署檢察官提出的延緩起訴協議，根據這份協議，孟晚舟承認在華為子公司與伊朗簽署合同時，向滙豐銀行做出不實申報，隱瞞了華為公司在伊朗商業活動的真實情況。這也是美國司法當局追究就孟晚舟的理由。

美國代理檢察官博克曼（Nicole Boeckmann）當日表示，接受這份協議，意味着孟晚舟承認在這起誤導全球金融機構的行為中承擔主要責任。

美國司法部當天在其網站協議詳細論述了孟晚舟在華為子公司在伊朗簽署合同時，掩蓋真實情況的步驟。

根據協議，如果孟晚舟不違背協議的所有義務，沒有其他違反美國聯邦或地方法律的行為，美方可以在2022年12月1日撤銷起訴。

加拿大司法當局隨後簽署釋放令，取消對孟晚舟的保釋條件要求。