孟晚舟搭包機回中國 刻意避開美國及周邊空域

中國華為財務總監孟晚舟獲釋後搭乘中國政府包機，由國航777-300型客機飛行，航班編號為CA552，已於台北時間今早7時30分左右自溫哥華起飛，目的地為廣東深圳，預定今晚9時前後抵達中國。消息說，孟晚舟的包機刻意避開美國及周邊空域，引發中國避免美國橫生枝節的聯想。孟晚舟的CA552班機，便成為知名飛航追蹤軟件Flightradar24上最熱門的追蹤航班，且遠遠超過其他航班。

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據中央社今天報道稱，華為財務長孟晚舟獲釋後，今早搭乘中國政府包機自溫哥華返國。根據追蹤，她的班機避開了北太平洋及阿拉斯加航路，而朝北偏東繞經北極航路，引發中方避免美國橫生枝節的聯想。

該報道綜合外媒及中國媒體消息，孟晚舟獲釋後搭乘的是“中國政府包機”，由國航777-300型客機飛行，航班編號為CA552，已於台北時間今早7時30分左右自溫哥華起飛，目的地為廣東深圳，預定今晚9時前後抵達。

孟晚舟獲釋後，曾在法庭外發表簡短談話。據中國媒體畫面，她在談話中說，這起案件在過去3年顛倒了自己的人生，但始終相信“黑暗當中總有一線光明，這是生命中珍貴的經驗”。並“感謝我的祖國，還有我祖國的人民對我的支持和幫助，這是我走到今天最大的支柱”。

孟晚舟獲釋也受到中國民眾關注，但中國官方截至發稿為止，並未作出任何錶態。中國外交部發言人趙立堅則透過新浪微博的個人帳號，簡短寫下“歡迎回家”4字；而環球時報總編輯胡錫進也發表短篇評論表示祝賀，並指這是“國家的力量最終塑造了這個結果”，希望能對中加關係重啟和中美關係鬆動都產生一定作用。

根據媒體報導及中國網絡畫面，孟晚舟在發表談話後，即在大批加拿大司法人員戒護下，前往溫哥華機場通關登機離去。此後，她搭的CA552班機，便成為知名飛航追蹤軟件Flightradar24上最熱門的追蹤航班，且遠遠超過其他航班。

據中央社說，根據航路追蹤顯示，孟晚舟的包機並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機般，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，避開美國領空及周邊空域，是同一航線民航機很少選擇的航路，引起中國網友討論。其中許多人認為，這是中國方面避免美國“事後反悔找碴”、“橫生枝節”的安排，在最後關頭總要提防美國“出幺蛾子”（耍花樣），畢竟孟晚舟滯留在加拿大就是美國所為；也有人表示，平安回國就好，繞點遠路也無妨。