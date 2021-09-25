孟晚舟案加拿大後續：特魯多在機場擁抱獲釋抵返的倆邁克爾

自2018年底在中國被拘留並於周五獲釋的兩名加拿大人邁克爾-康明凱和邁克爾-斯帕弗於周六上午抵達加拿大，他們受到了總理賈斯汀-特魯多的歡迎。法新社說，康明凱與斯帕弗乘坐加拿大空軍專機飛回加拿大。

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據法新社今天報道稱，康明凱與斯帕弗在華為高管孟晚舟前往中國後不久被釋放，在加拿大西部的卡爾加里着陸。根據CTV的錄像，當他們在凌晨走下飛機時，加拿大總理特魯多在停機坪上迎候並擁抱了他們。

康明凱與斯帕弗乘坐加拿大皇家空軍的飛機抵達加拿大本土，飛機降落時天色尚黑。康明凱的妻子告訴法新社，他將於上午飛回多倫多，他的家人住在那裡。

據加拿大總理特魯多稱，"康明凱與斯帕弗兩個人已經經歷了1000多天的恐怖折磨。”

加拿大總理特魯多周五在宣布他們離開中國時說："他們在每個階段都表現出決心、優雅和堅韌，他們是對我們所有人的鼓舞。

法新社說，前外交官康明凱Michael Kovrig和商人斯帕弗Michael Spavor是在2018年12月在中國以間諜罪被捕，在渥太華和北京之間造成了前所未有的外交危機。 在美國要求逮捕華為財務總監孟晚舟之後，加拿大認為中國拘留康明凱與斯帕弗是一種報復性措施。

在加拿大被軟禁近三年的萬州，在根據與美國的司法協議被釋放後，已於周五晚上飛回中國。