海航案遭拘CEO譚向東曝是美國公民 麻煩了？

負債負債1.2兆人民幣的中國海航正進行破產重整，創辦人陳峰等原始股東股權已遭“清零”，陳峰及CEO譚向東雙雙被拘捕。據美媒指出，根據美國證券交易委員會資料，譚向東是美國公民。此事件是否會讓習近平整肅的資本家的行動，演變成外交事件，亟待觀察。

廣告 繼續瀏覽後續

整肅海航變外交事件？美媒彭博新聞曝料遭中國當局拘留的CEO是美國公民。

據自由時報引述《彭博》消息，根據2017年3月15日提交美國證券交易委員會文件中，譚向東被列為美國公民。《紐約時報》也曾報導，譚於 2019 年向香港監管機構提交的另一份文件顯示，譚向東持有美國護照。

該報道稱，目前美國駐北京大使館未對此事置評。

正處於破產重整的中國海航於周五（24日）晚間聲明，董事長陳峰和首席執行長譚向東因涉嫌犯罪在海南省被警方拘留，但沒有提供涉嫌犯罪的細節。

該報道稱，今日中媒只點出，“意外”在法國墜崖身亡的海航前董座王健與現任董座陳峰等高管，透過裙帶關係，在海航大撈特撈。陳峰的弟弟在美國做航材生意，後來王健的弟弟王偉也進來。海航的航材可能貴30%左右，甚至到50%，飛機大概貴10%，價格越貴這些高管親友團經手的手續費就越高。

該報道說，陳峰等高管及其家族是否在海航進行不當關聯交易，尚待釐清。不過，中國海航長期被認為是中國國家副主席王岐山家族的金庫，董事長陳峰又是王岐山人馬，如今不僅股權遭清零，人也因違法犯罪依法強制，連帶譚向東遭拖下水，外界認為這場鬥爭“水很深”。