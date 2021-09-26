中國國務院新聞辦公室今天發表白皮書表示，“今日新疆，經濟社會全面發展，社會大局持續穩定，各族人民安居樂業，人口發展均衡健康”，否認新疆有族群、文化滅絕之事。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國發新疆白皮書否認族群文化滅絕。“新疆的人口發展”白皮書全文近9000字，一半篇幅在闡述“關於境外反華勢力炒作的幾個問題”，文中說，70餘年來，新疆人口快速發展，規模持續擴大，素質不斷提升，“充分展現了在中國共產黨領導下，新疆繁榮發展的光輝歷程。”白皮書最後說，“境外反華勢力編造所謂新疆‘種族滅絕’的欺世謊言，企圖蒙蔽國際社會，誤導國際輿論，阻遏中國發展進步，這種用心險惡的圖謀註定不會得逞。”

據這份白皮書稱，1949年後，新疆人口特別是少數民族人口數量快速成長，人口素質不斷提升，人均預期壽命大幅提高。“今日新疆，經濟社會全面發展，社會大局持續穩定，各族人民安居樂業，人口發展均衡健康。”

白皮書指出，新疆的人口發展正在向低出生、低死亡、低增長轉變，是經濟社會發展、政策法規實施、婚育觀念轉變等多重因素綜合作用的結果，符合世界人口發展的普遍規律。白皮書還說，隨着新疆社會穩定紅利的持續釋放，未來一個時期，新疆人口特別是少數民族人口將保持穩步成長，人口規模持續擴大，人口素質不斷提高，人口流動趨於活躍。