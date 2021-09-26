馬斯克參加互聯網世界大會對華示好 中國有名企與會顯示整肅過關？

美國特斯拉執行長馬斯克在中國世界互聯網大會開幕式上發表講話，向北京方面保證，在前所未有的經濟動蕩背景下，特斯拉將致力於在中國的投資和擴張。美國商界領袖與阿里巴巴和小米等中國企業共同參會，可能在一定程度上有助於恢復常態。

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據雅虎引述彭博今天的新聞說，在周日26日的峰會上開幕式上，中國副總理劉鶴宣讀中國國家主席習近平給大會所發的賀信，習近平稱中國願同世界各國一道，激發數字經濟活力，增強數字政府效能，優化數字社會環境，構建數字合作格局，築牢數字安全屏障。

在江南水鎮烏鎮舉辦的世界互聯網大會2014年迄今已舉辦了八屆。

該報道說，近期被任命為英特爾公司執行長Pat Gelsinger和今年夏天剛剛就任高通公司執行長的Cristiano Amon也遠程參與了此次活動。在為期11個月旨在遏制大型科技公司力量的運動中，美國商界領袖與阿里巴巴和小米等中國企業共同參會，可能在一定程度上有助於恢復常態。

據馬斯克說，“我們很高興特斯拉為加強數據管理而發布了一系列法律和法規，”馬斯克通過視頻表示， “特斯拉已經在中國建立了一個數據中心，將我們業務產生的包括生產、銷售、服務和收費在內的所有數據本地化，”他首次具體說明了要在本地存儲的信息種類。 “數據保護不僅是一個公司要面對的問題，也需要所有行業參與者共同努力。”

彭博新聞說，這是馬斯克在10天之內第二次稱讚中國是“數字化全球領導者”，馬斯克並在周日補充說，特斯拉將繼續擴大對中國的投資，並“希望為構建一個利益共享、責任共擔、治理共享的數字化未來做出貢獻。”