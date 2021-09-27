華爾街大佬替中國傳話？傳前高盛總裁訪中 密會韓正並赴新疆

華爾接向來對中國市場興緻盎然，傳出前高盛總裁約翰桑頓（John Thornton） 在拜登氣候特使凱瑞（John Kerry）於8月31日訪中前，搶先前往北京密會中國國務院副總理韓正，不僅不顧白宮反對，前往新疆參訪，還建議中國將美國要求其在2030年達成碳達峰的英文說明，從“by 2030”改成“before 2030”，以此安撫美國。

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據自由時報今天引述消息報道稱，華爾街大佬替中國傳話？前高盛總裁訪中密會韓正。據《南華早報》披露，自新冠疫情爆發以來，中國採取鎖國政策，將大多數外國人拒於國門之外，前高盛總裁John Thornton卻在今年8月下旬訪問北京，成為中南海座上賓，在美中領導人之間扮演傳遞訊息和政策立場的角色。

該報指出，John Thornton的中國行密會了中國副總理韓正，在6周的行程中，雙方就氣候變化、新疆人權以及美中恢復雙邊會談的條件交換意見。該報透露，John Thornton訪中前，曾與白宮官員說明了中國之行，該官員2度要求John Thornton千萬不要前往新疆參訪，憂心這會被外界誤以為華盛頓認可中國對新疆的鎮壓政策。

但，John Thornton似乎不在放在心上，依然安排新疆的參訪行程，據悉還得到韓正的讚賞，韓正要John Thornton轉達新疆參訪心得給美國國會議員，要美國莫對中國採取“雙標”，韓正辯稱，中國對新疆的治理是“反恐”，非違反人權。

該報道稱，另外，韓正還告訴John Thornton，中國將很快宣布停止補貼海外燃煤電廠計畫，並將逐步關閉中國國內現有的燃煤電廠，這是拜登政府對氣候談判提出的2大關鍵要求。John Thornton則表示，能理解中國不會屈服於美國要求其在2030年達到碳達峰目標，因此，建議中國將給予美國的英文書面說明從“by 2030”改為“before 2030”，先安撫美國。