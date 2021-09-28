中國官方的光明日報今天發表評論說，一些男藝人被濃妝艷抹，使“陰柔”成為男性追逐對象，是文娛領域的亂象。據中央社今天稱，繼娘炮後，濃妝的“花美男”恐將成為中國官方下波整治對象。

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整治下一波？據中央社今天報道稱，中國官媒矛頭指向濃妝花美男。一篇由中國傳媒大學教授曾慶瑞撰寫的文章指出，中國一些導演把根本不懂表演的俊男靚女弄進劇組，一番“濃妝艷抹”後，用表情包表演等手段，製造出一大批劣質影視文化產品在各種平台播出，在社會上颳起一陣陣“歪曲審美的不正之風”。

該文章說，在綜藝節目領域，一些男藝人成天頂着煙薰妝，抹着色彩濃烈的口紅，染著各種奇奇怪怪顏色的頭髮，不僅以此為美，還受到無數粉絲的追捧。同時，一些實習生被經紀公司和節目組帶偏，每次表演出場都化著精緻的妝容，一時間“陰柔”竟成了男性追逐的方向。

這篇文章強調，螢幕上的“中華男兒”形象本應是“硬朗剛毅”的。但受日韓“練習生”文化影響後，反而開始描眉畫眼，變得“陰柔嫵媚、矯揉造作”。此外，偶像練習模式還向未成年人族群延伸，一些未成年人簽約經紀公司，經過一番“濃妝艷抹”包裝後，被送上各式各樣的舞台。文章還提到，本來正處於價值觀形成時期的青少年族群，難以分清孰是孰非，在網絡平台和經紀公司的擺布下，形象變得不倫不類。

據該報道，據這篇文章指出，去掉異化標籤不是“剃個頭、留着鬍鬚”就行，抹掉脂粉氣也不僅僅是卸個妝就成。這些文娛領域的“亂象”都需要從“畸形審美”上找到突破口，多管齊下，正本清源。