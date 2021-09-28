兩岸關係：蔡英文“說”了什麼？朱立倫“炒”什麼？

國民黨主席當選人朱立倫昨天發文，指總統蔡英文在擔任陸委會主委期間曾稱“台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國”，台灣陸委會今天回應，這是刻意斷章取義的歪曲解讀。

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蔡總統說了什麼？中央社今天報道稱，陸委會與朱立倫針鋒相對。國民黨主席當選人朱立倫昨天發文，指總統蔡英文在擔任陸委會主委期間曾稱“台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國”。民進黨指出，這在2015年時已炒作過，蔡總統當時嚴正澄清從未有過如此說法，如今朱立倫再度刻意操作陳年老調的烏賊戰。

朱立倫昨天在臉書（Facebook）貼文，指蔡總統過去有“台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國”等主張，“請陸委會看清楚蔡英文總統的兩岸主張是什麼，先做功課，再對外發言！”國民黨現任主席江啟臣則稱，蔡總統既然曾有相關主張，就出來好好面對“一中”問題。

台灣大陸委員會今天以書面形式指出，在野黨對於蔡總統及兩岸政策的發言，一味扭曲來滿足其政治操作，刻意忽略發言脈絡、當前中共強制施壓台灣以及20多年來兩岸時空環境巨大變遷，這是違反民主民意，更是配合中共對台的政治施壓。

陸委會表示，回溯蔡總統自2000年擔任陸委會主委開始，其兩岸政策的理念及主張明確且一貫，並以維護兩岸關係和平穩定為最高目標。

陸委會說明，2000年8月，時任主委蔡英文在“國會助理大陸政策及兩岸關係研習營”應詢時回應，“一個中國”是必須面對的問題、沒有空間或逃避的可能；主要是凸顯北京方面極為僵化的對台政策，故而特彆強調這並非兩岸關係的一切。

據陸委會表示，兩岸關係無法改善的最根本關鍵，是中共始終不願務實面對中華民國；其主張的“一中原則與九二共識”，就是“中華人民共和國與一國兩制”，完全沒有台灣的生存空間。

據該報道，民進黨今天也透過新聞稿指出，面對兩岸關係，蔡英文總統與民進黨始終堅持“獲得支持不冒進、面對壓力不屈服”的原則，政策穩健可靠。據民進黨指出，朱立倫選前批評對手“紅統”不可行，選後亟欲收到對岸賀電，與中共唱和“共謀統一”；稱自己親美，但對政府促進台美正常交流政策卻大力反對。這樣人前人後的態度實在讓人不敢恭維。