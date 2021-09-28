北京也限電 中國電網趕緊解釋

中國各地近來大舉限電，號稱“天子腳下”的北京日前因為官方一項檢修公告，引發眾多北京人擔憂。中國國家電網北京市公司今天緊急聲明，指檢修是常規工作，首都電力供應充足。消息說，此前上海也宣布多日限電，官方解釋是常規檢修。

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據中央社今天報道稱，號稱“天子腳下”的中國北京市，日前由中國國家電網北京市公司發布計畫檢修停電公告，引起北京人強烈憂慮恐慌。據中國國家電網北京市公司今天緊急聲明，指檢修是常規工作，首都電力供應充足。

然而，界面新聞報導，中國國家電網客服人員面對詢問所作出的回復是，“煤電價格居高不下，導致發電廠出力下降，供需形勢緊張。國家電網將堅決落實國家要求，積極應對近期電煤緊張導致的電量缺口”。

綜合中國國家電網北京市電力公司及國家電網總公司“網上營業廳公告”等2項來源，北京市部分地區自9月27日至10月8日間將“計畫檢修”導致停電。至於範圍則涵蓋城區、朝陽、海淀、通州、門頭溝、房山等6個供電局的部分轄區。

其中，位在北京市中心區的前門街道辦事處草廠西社區居委會轄區內，就有洪福同樂胡同的9座院落將於29日上午7時至傍晚6時停電，長達11小時，最受外界矚目。其他諸如望京及市區外圍一些城鄉結合部的社區，也將在上述期間停電4至11小時不等。

據報道指出，中國國家電網列舉的停電類型，可分為計畫停電、故障停電、違約停電、有序用電停電、竊電停電、欠費停電、臨時停電等。而這次北京涉及的停電則為“計畫停電”。

中國國家電網對“計畫停電”的定義是，因為某種原因可能造成某地區範圍內電力線路供電中斷，電力公司根據上級指示，在某時間段對特定地區內實行停電的措施。

不少北京市民看到上述公告及報導，在網絡上奔相走告，紛紛表達“連北京都要限電啦”、“天子腳下也敢拉閘”、“電缺到這個地步了嗎”、“看來充電寶（行動電源）要多買幾個，再不行買蠟燭”。

報道稱，面對民眾高度關切及質疑，中國國家電網北京市電力公司今天發表緊急聲明，首先表示近期國內個別省分出現限電情況，部分媒體和電力客戶針對“北京停電計畫”等網絡訊息表示擔憂。聲明指出，網絡傳播的計畫停電安排訊息，源於官網對9月27日至10月3日（國家電網總公司“網上營業廳公告”公告為9月28日至10月8日）的“計畫檢修公告”。聲明說，“計畫檢修”是一項常規工作，目的主要是進行設備日常檢修運維和電網升級改造，確保北京市電網安全可靠運行。目前北京市電網“供應充足，平穩有序，可確保滿足全市用電需求”。