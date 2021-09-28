孟晚舟獲釋後 被困中國3年多的兩個美籍華裔姐弟獲准離境返美

路透社報道引述一名美國官員表示，自2018年起遭禁止離開中國的兩個美籍公民，已於本周末返回美國。報道說，北京的這一釋放行動是在美國檢方與華為財務總監孟晚舟達成延緩起訴協議、讓孟晚舟在上周五返國後實現的。

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路透社報導，兩名美籍姐弟辛西亞．劉（Cynthia Liu）與維克特．劉（Victor Liu）在中國待了3年多之後終於回到美國。過去3年多，他們儘管沒有面臨任何刑事訴訟，但受到所謂“出境限制”，而被禁止離開中國。他們的父親劉昌明（Liu Changming）是一名前銀行高管，因被控涉嫌詐欺受到中國通緝，目前仍然在逃。

報道說，對這兩個美籍公民的放行，是在美國檢方與中國電訊巨頭華為就財務總監孟晚舟案上周達成協議，孟晚舟在加拿大受羈押近3年的後返回中國之後實現的。

在孟晚舟被允許返國消息之後，遭中國關押被控犯有間諜罪的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）也獲釋，搭機返回加拿大。北京始終否認逮捕兩名加拿大人與孟晚舟案有關。

在華盛頓，白宮發言人周一表示，與北京之間沒有有關換囚的協議，但在9月9日總統拜登與中國國家主席習近平通電話時曾提到他們的案件。

美國司法部表示，對孟晚舟案做出的裁定是作為獨立機關所做的決定。

另據報道指，美國國務院發言人就周末返美的兩位美籍公民說：“我們歡迎辛西亞與維克特昨天回到美國。”，“我們將持續為在中國遭任意拘留與受到強制離境禁令約束的所有美國公民發聲” 他同時說，美國駐上海領事館職員協助安排了辛西亞與維克特兩人離境。